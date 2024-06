Duisburg wirbt erfolgreich um Michelbrinks Verbleib

Jonas Michelbrink hat seinen Vertrag beim MSV Duisburg verlängert. Das war offenbar gar nicht so leicht, denn der 22-jährige Achter soll stark umworben gewesen sein. "Er ist ein sehr versierter, technisch gut ausgebildeter Mittelfeldspieler, der mit seinen Auftritten in der 3. Liga bewiesen hat, dass er uns in der Regionalliga mehr als weiterhelfen wird", betont Trainer Dietmar Hirsch in einer Meldung und fordert gleichzeitig von Michelbrink mehr Torgefahr. Der MIttelfeldspieler weiß, "dass wir hart arbeiten müssen, um von Beginn an zu überzeugen und eine Euphorie zu entfachen. Klar ist: Wir wollen neu angreifen."