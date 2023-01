Duisburg: Vorsichtige Entwarnung bei Müller - Raeder steht bereit

Nach dem 3:2 beim 1. FC Saarbrücken waren die Sorgen im Lager der Zebras rund um den verletzt ausgewechselten Stammkeeper Vincent Müller groß. Am Montag vermeldeten die Duisburger jedoch eine vorsichtige Entwarnung.

Souverän aufgespielt, am Ende aber trotzdem noch gezittert: Bis zur 87. Minute führte der MSV Duisburg beim 1. FC Saarbrücken mit 3:0, fing sich in den Schlussminuten aber noch zwei Gegentreffer ein. Trotzdem geht der 3:2-Erfolg im Ludwigspark bei den Zebras als Auftakt nach Maß durch. Trainer Torsten Ziegner sprach von einem "hochverdienten Sieg", Kapitän Moritz Stoppelkamp von einem "bärenstarken Auswärtsspiel - bis kurz vor Schluss." Die späten Gegentore ärgerten den Offensivspieler: "So etwas darf uns nicht passieren. Das zeigt, dass wir keinen Schritt weniger machen dürfen."

Ziegner überraschte mit einen 4-4-2-System einschließlich einer Mittelfeldraute - eine Variante, die er auf den Gegner zugeschnitten habe. Die Doppelspitze bildeten Stoppelkamp und Benjamin Girth, der nach langer Verletzungspause nicht nur sein Comeback feierte, sondern auch gleich einen Treffer zum Erfolg beisteuerte.

Raeder überzeugt als Backup

Zu seinem zweiten Saisoneinsatz kam zudem Ersatztorhüter Lukas Raeder (29), weil sich Stammkeeper Vincent Müller (22) in der ersten Hälfte eine Schulterverletzung zugezogen hatte, dann zunächst weiterspielte, kurz nach der Pause aber aufgab. Routinier Raeder war im Sommer gekommen, um Youngster Müller (kicker-Durchschnitt 2,65) im Ernstfall zu vertreten, und tat das nun gegen Saarbrücken.

"Ich trainiere jeden Tag, um für solche Momente bereit zu sein", so der Torhüter über seine klar definierte Rolle. Mit einer starken Parade in der Nachspielzeit rettete er den Zebras sogar den Sieg. Ob Raeder am 23. Januar beim Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim wieder zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch offen.

Schulterverletzung bei Müller - Einsatz gegen Mannheim offen

Bei Stammtorhüter Müller gibt es nun eine vorsichtige Entwarnung. Der 22-Jährige erlitt in Saarbrücken eine Schultereckgelenksverletzung, "was einen Einsatz im Heimspiel gegen Mannheim zumindest nicht ausschließt", heißt es in einer Twitter-Mitteilung des MSV Duisburg am Montag.

Trainer Ziegner richtet in dieser Woche auch die Augen auf Marvin Bakalorz (33). Der defensive Mittelfeldspieler gehörte zum Auftakt aufgrund von Rückenbeschwerden nicht dem Kader an, peilt nun jedoch die Rückkehr ins Training an.