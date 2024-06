Duisburg verpflichtet Jenas Stammkeeper Kunz

Dass Kevin Kunz seinen Vertrag beim FC Carl Zeiss Jena nicht verlängern wird, stand schon seit Mitte Mai fest. Seit Montagnachmittag ist nun auch sein neuer Verein bekannt. Der Stammkeeper des FCC, der für die Thüringer in der abgelaufenen Saison in 32 Regionalliga-Spielen zwischen den Pfosten stand, schließt sich dem Drittliga-Absteiger MSV Duisburg an und ist dort mittlerweile schon der 15. Neuzugang. "Der Verein besitzt viel Strahlkraft und natürlich eine Menge Potenzial. Ich habe große Lust, hier anzupacken und unser gemeinsam gestecktes Ziel zu erreichen", freut sich Kunz auf das neue Abenteuer.