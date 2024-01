Duisburg verpflichtet Ginczek

Daniel Ginczek (32) hat einen neuen Verein. Der Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung in die 3. Liga zum MSV Duisburg, wie der Verein am Montag mitteilte. Ginczek, der für Fortuna Düsseldorf in der laufenden Zweitliga-Saison auf zehn Spiele und ein Tor kommt, hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und kostet den MSV keine Ablöse. Bei den Zebras erhält er die Rückennummer 33.