Duisburg unter Druck: "Keine Zeit mehr, den Kopf in den Sand zu stecken"

Die Niederlage in Unterhaching war ein erneuter Rückschlag für den MSV im Abstiegskampf. Nun wartet Pokalhalbfinalist Saarbrücken auf die Zebras, die ihren dritten Heimsieg in Folge feiern könnten.

Nach zuvor neun Punkten aus vier Spielen schien sich die Stimmung in Duisburg vor dem vergangenen Wochenende etwas zu bessern, wenngleich das Abstiegsgespenst an der Wedau angesichts von vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer noch immer umherschwirrte. Die 0:1-Niederlage in Unterhaching versetzte der Duisburger Euphorie jedoch einen herben Dämpfer. Nach dem 2:0-Sieg der Bielefelder bei der Dortmunder Zweitvertretung fehlen inzwischen fünf Zähler auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den aktuell der Hallesche FC belegt. Kein uneinholbarer Rückstand, doch bei neun ausstehenden Partien wird der Druck immer größer.

Auch die Verantwortlichen sind sich der akuten Lage bewusst. "Wir müssen eine herausragende Restsaison spielen", betonte Geschäftsführer Michael Preetz unter der Woche in der WAZ. Die Leistungen in den vergangenen Partien stimmten dabei in weiten Teilen, auch am Sonntag in Unterhaching. Nach dem Hachinger Führungstreffer in der 64. Minute hatten die Zebras aber nicht mehr viel entgegenzusetzen. Der Rückstand schien die Mannschaft von Boris Schommers verunsichert zu haben, wie der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken anmahnte: "Wir dürfen nicht nach 65 Minuten mit unserer Leistung aufhören."

Schommers glaubt nicht an übermüdete Saarbrücker

Der MSV habe vieles "vorher gut gemacht", so Schommers. Ein Tor fehlte aber. Und damit auch die wichtigen Punkte im Abstiegskampf. Dass vor dem Duell mit dem FCS kein Raum zum Hadern bleibt, machte der Coach unmissverständlich klar: "Wir haben keine Zeit mehr, den Kopf in den Sand zu stecken." Der Pokalhalbfinalist, der in der laufenden Saison bereits drei Bundesligisten bezwang, wird kein leichter Gegner. Das ist Schommers natürlich auch bewusst.

Und auch an einen müden Kontrahenten aufgrund der Mehrbelastung durch das Spiel unter der Woche gegen Gladbach (2:1) glaubt der 45-Jährige nicht: "Nach den letzten beiden Siegen im Pokal haben sie auch einmal Unentschieden gespielt und einmal gewonnen." Die lange Feier nach dem Halbfinaleinzug hin oder her. Trotzdem konnte sich auch der Duisburger Coach für den kommenden Gegner mitfreuen: "Gratulation nach Saarbrücken. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, und eine sehr große Leistung."

Die Duisburger wollen mit einer Jetzt-erst-recht-Mentalität an die Aufgabe herangehen, wie Schommers fordert: "Nach einem Rückschlag musst du deinen Weg weitergehen." Dabei sollen auch die treuen Fans helfen, rund 13.000 Zuschauer erwarten die Zebras am Samstag in der Schauinsland-Reisen-Arena. Die sollen den MSV möglichst zum dritten Heimerfolg in Serie tragen: "Das beflügelt dich schon, wenn die Fans schon beim Aufwärmen wie eine Wand hinter dir stehen", weiß Schommers.

Das sind alles ordentliche Jungs. Die wollen Erfolg haben. Geschäftsführer Preetz unter der Woche in der WAZ

Mit einem Heimsieg könne man wieder bis auf zwei Zähler an die Nichtabstiegsplätze heranrücken, wenn denn die Konkurrenz mitspielt. Bei einer Niederlage könnte der Rückstand aber auf acht Punkte anwachsen. Die Bedeutung der Partie ist also allen Beteiligten klar - und auch die Einstellung der Mannschaft stimme, bekräftigte Geschäftsführer Preetz: "Das sind alles ordentliche Jungs. Die wollen Erfolg haben." Neben den Langzeitverletzten werden gegen die Saarbrücker auch Rolf Feltscher (Aufbautraining) und Marvin Bakalorz (Teiltraining) nicht dabei sein. Joshua Bitter ist zwar nicht mehr gesperrt, fehlt aber krankheitsbedingt.

Unter der Woche gab es bei all den Abstiegssorgen aber auch eine gute Nachricht zu vermelden: Hauptsponsor Trinkgut würde auch bei einem Abstieg in die Regionalliga an Bord bleiben, wahrscheinlich aber zu geringeren Konditionen. Damit der Abstiegsfall gar nicht erst eintritt, würden den Zebras Punkte in der Liga ziemlich guttun. Die nächsten drei wollen sie bereits am Samstag gegen Saarbrücken einfahren.