Duisburg und Osnabrück plädieren für Wiederholungsspiel

Nach dem Spielabbruch zwischen Duisburg und Osnabrück aufgrund mutmaßlicher rassistischer Beleidigungen plädierten am Montag beide Vereine in einem gemeinsamen Statement für ein Wiederholungsspiel.

Bereits in der Pressekonferenz nach dem Spielabbruch am Sonntag hatten sich MSV-Präsident Ingo Wald und VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling für ein Wiederholungsspiel ausgesprochen. Diesem Wunsch verliehen beide Teams am Folgetag mit einer gemeinsamen Stellungnahme Nachdruck. "Gemeinsam mit dem VfL wünschen wir uns, dass der Fußball aus dieser Situation als Gewinner und nicht als Verlierer vom Platz geht", gab Wald zu Protokoll. Deshalb halte er "ein Wiederholungsspiel im Sinne des Sports für die einzig richtige Entscheidung".

Fußball soll "Reichweite und Strahlkraft" nutzen

Zuspruch erhält er dabei von VfL-Präsident Holger Elixmann: "Weder der MSV Duisburg noch der VfL Osnabrück sollten für das Fehlverhalten eines Zuschauers bestraft werden." Ihm zufolge habe man sich "eindeutig ohne Blick auf sportrechtliche Konsequenzen entschieden, nach den rassistischen Äußerungen nicht wieder anzutreten". Das daraus resultierende "Zeichen gegen Rassismus und für Menschlichkeit" solle durch "die Ansetzung eines Widerholungsspiels verstärkt werden". So könne der Fußball "seine Reichweite und seine Strahlkraft nutzen", um Botschaften "durch konsequentes Handeln zu untermauern".

DFB hat Entscheidungshoheit

Sportrechtlich hat jedoch zunächst der DFB mit den entsprechenden Instanzen die Handhabe über das weitere Verfahren. Beide Vereine bekundeten aber ihre Überzeugung, "dass es im Sinne der Arbeit für Toleranz und Mitmenschlichkeit geboten ist, eine sportliche Entscheidung auf dem grünen Rasen herbeizuführen". In diesem Kontext könne man zusätzlich "gemeinsam mit dem DFB, den Klubs und den Fans ein weiteres Zeichen der Solidarität und gegen Rassismus" setzen.