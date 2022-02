Duisburg: Schmidt darf weitermachen - und hat zwei wichtige Spiele vor der Brust

Der MSV Duisburg setzt die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Hagen Schmidt fort. Nun blicken die abstiegsbedrohten Zebras zwei richtungsweisenden Spielen entgegen.

Nach den jüngsten Niederlagen gegen den VfL Osnabrück (3:6) und den BVB II (1:3) und dem anschließenden Rücktritt von Sportdirektor Ivica Grlic stand auch Schmidts Zukunft zur Debatte. Unmittelbar nach der Heimpleite gegen Dortmund hatte Präsident Ingo Wald eine "Elefantenrunde" mit Beteiligung aller Gremien angekündigt. Diese kam schließlich zu dem Schluss: Schmidt darf weitermachen.

Zuvor hatte Kapitän Moritz Stoppelkamp Vereinsangaben zufolge über den Zustand der Mannschaft berichtet. Im Anschluss stand auch Schmidt den Entscheidern Rede und Antwort. Danach stand der Entschluss, am 51-Jährigen festzuhalten.

Für Schmidt, der im Oktober von Mönchengladbach losgeeist worden war - dort hatte er die U 17 trainiert -, steht nun die Vorbereitung für die kommenden beiden eminent wichtigen Drittliga-Spiele an. Die Zebras treten am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Schlusslicht Würzburg an. Dann kommt es zum Duell mit Türkgücü München, das zwei Spiele weniger bestritten hat und einen Zähler hinter dem MSV in der Abstiegszone rangiert.

Protest gegen die Wertung des Dortmund-Spiels

Offiziell bestätigt ist inzwischen auch, dass der MSV Duisburg Einspruch beim DFB gegen die Wertung der Partie gegen Dortmund eingelegt hat. Hintergrund ist der Einsatz von Franz Pfanne, der nach Ansicht des MSV nicht hätte eingesetzt werden dürfen. Diese Ansicht sei auch von einem Sport-Anwalt geprüft worden. "Das DFB-Sportgericht wird nun in einem ersten Schritt die Beteiligten anschreiben und um Stellungnahmen bitten. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahmen wird das Sportgericht über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden", heißt es seitens des Klubs.

Der BVB war den Angaben im für die Spielberechtigung maßgeblichen DFB-Net gefolgt und hatte sich auch schriftlich bestätigten lassen, dass Pfanne auflaufen darf.