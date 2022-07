Duisburg scharrt mit den Hufen - Ziegner "voller Vorfreude"

Nach einer "extrem langen Vorbereitungszeit" freut sich der MSV Duisburg auf den Drittligastart. MSV-Coach Torsten Ziegner sieht sein Team gut vorbereitet auf die schwere Aufgabe in Osnabrück.

"Sechs Wochen Vorbereitung sind eine extrem lange Zeit", sagte Duisburgs Trainer Torsten Ziegner am Donnerstag auf der Medienrunde zum Drittliga-Auftaktspiel beim VfL Osnabrück am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker). "Man merkt, dass die Spieler mit den Hufen scharren", sagte Ziegner.

Die Aufgabe in Osnabrück geht Ziegner voller Vorfreude an. "Genau deshalb spielen wir doch Fußball: Ausverkauftes Haus, tolle Stimmung, und eine sportlich große Herausforderung." Sein Team müsse dabei von Anpfiff an hellwach sein. "Ich erwarte einen Gegner, der ab der ersten Minute brennt", sagte der 44-Jährige. "Da müssen wir dagegenhalten und und dürfen die Power, die Osnabrück in Heimspielen entwickelt, nicht zu groß werden lassen". Von seinem Team erwartet Ziegner dabei eine aktive Spielweise: "Wir wollen nicht nur reagieren, sonders selbst versuchen, das Spiel in die Hand zu nehmen."

Dabei steht Ziegner bis auf die Langzeitverletzen Rolf Feltscher (Innenbandverletzung), Leroy Kwadwo (Hüfte) und dem sich im Aufbau befindlichen Phillip König nahezu sein kompletter Kader zur Verfügung. Lediglich Julian Hettwer wird wegen einer Erkältung ausfallen: "Da wollen wir kein Risiko eingehen", sagte Ziegner im Hinblick auf die nach Osnabrück anstehenden Aufgaben.

Müller steht im Tor - Wild noch nicht spielberechtigt

Seine Startelf für die Bremer Brücke hat Ziegner bereits im Kopf." Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, stehen genau elf Spieler fest", sagte er, ohne allerdings Namen zu nennen. Einzig, dass Vincent Müller im Tor stehen wird, ließ er sich entlocken. "Vincent genießt unser volles Vertrauen", sagte er, "aber trotzdem wünschen wir uns, dass er von hinten ordentlich Druck bekommt." Genau zu diesem Zweck wurde Lukas Raeder verpflichtet. "Ich erwarte von ihm, dass er die Rolle als aktuelle Nummer zwei annimmt, aber nicht hinnimmt", sagte Ziegner.

Noch keine Option ist dagegen Gastspieler Gordon Wild, der bereits seit mehreren Wochen bei den Zebras weilt. "Spielberechtigt ist er noch nicht, dass ist er erst, wenn er einen Vertrag unterschreibt", sagte der MSV-Geschäftsführer Ralf Heskamp. "Aber ich bin da sehr positiv."