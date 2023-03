Duisburg muss mehrere Wochen auf Feltscher verzichten

Der MSV Duisburg muss einige Zeit ohne Rolf Feltscher auskommen. Der Rechtsverteidiger hatte sich beim 3:2-Sieg in Oldenburg am rechten Sprunggelenk verletzt.

Rolf Feltscher verletzte sich beim 3:2-Sieg in Oldenburg. IMAGO/Nico Herbertz

Nach zuletzt zwei Partien ohne Dreier hat der MSV Duisburg mit dem 3:2 beim VfB Oldenburg, das schließlich zur Entlassung von VfB-Coach Dario Fossi führte, mal wieder einen Sieg gefeiert. Für die Zebras gab am Sonntag jedoch nicht nur positive Nachrichten zu vermelden: Rechtsverteidiger Rolf Feltscher musste in der 44. Minute mit dick bandagiertem Knöchel ausgewechselt werden, nachdem er sich zuvor im Zweikampf mit Oldenburgs Rafael Brand am rechten Fuß verletzt hatte.

Feltscher fehlt mindestens drei Partien

Am Montagmittag äußerte sich der MSV zur Verletzung des 32-Jährigen. Aufgrund einer "Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk" falle Feltscher "definitiv für die kommenden drei Spiele aus." Eine Operation am lädierten rechten Fuß sei aber nicht nötig, teilten die Duisburger weiter mit.

Eine bittere Nachricht für Feltscher, der bereits zwischen 2014 und 2016 das Duisburger Trikot trug: Gegen Oldenburg (kicker-Note: 2,5) erzielte der 32-Jährige sein erstes Tor für den MSV seit seiner Rückkehr im Sommer 2021. Zuvor stand der Rechtsverteidiger unter anderem noch bei Würzburg, Los Angeles Galaxy, Getafe, Parma und Grasshopper Club Zürich unter Vertrag.