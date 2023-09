Duisburg: Mit dem Rat der Spieler zum ersten Sieg?

Nach einem verkorksten Saisonstart sehnt sich der MSV Duisburg nach einem Erfolgserlebnis. Vor der Partie gegen Verl setzt Trainer Torsten Ziegner auf die Meinung seiner Mannschaft - und die von Jürgen Klopp.

Mit dem 1:2 in Regensburg verabschiedete sich der MSV Duisburg nach fünf Spieltagen sieglos auf dem vorletzten Tabellenplatz in die Länderspielpause. Vor dem Heimspiel gegen den SC Verl am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) steht der Traditionsverein unter Zugzwang.

Nach dem unbefriedigenden Saisonstart mit drei Unentschieden und zwei Niederlagen wählte Ziegner zuletzt klare Worte. "Das ist ein ganz normaler Prozess, dass man, wenn es nicht so gut läuft, weniger auf die junge Generation draufhaut, sondern die Erwartungshaltung an die Erfahrenen richtet. Sie haben es nicht als Kritik empfunden. Wir sind mit der Mannschaft im Reinen", versicherte Ziegner auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Gespräche mit den Spielern und Klopp - Trio fällt aus

Der Trainer tauschte sich während der Länderspielpause viel mit den Spielern aus: "Wir haben viele Gespräche geführt, um herauszufinden, was die einzelnen Spieler oder Mannschaftsteile glauben, woran wir arbeiten müssen", berichtete der 45-Jährige, der in diesem Zusammenhang Themen wie Angriffspressing oder die Spieleröffnung im eigenen Ballbesitz anführt. "Ich wollte erfahren, welche Dinge sie bewegen, welche Dinge in ihnen schlummern. Man nimmt aus jedem Gespräch das ein oder andere mit."

Bisher habe Ziegner von seiner Mannschaft größtenteils "vernünftige" Spiele gesehen, das sei aber nicht ausreichend. "Wir waren in der Lage das Spiel offen zu gestalten und unentschieden zu spielen. Aber nicht so gut, um eines zu gewinnen." Die Schwierigkeiten hat Ziegner bereits ausgemacht: "Wir kommen gut aus der Abwehr, kombinieren im Mittelfeld ansehnlich. In den entscheidenden Zonen war es aber nicht gut - vor dem Tor und im eigenen Sechzehner."

Am Rande des Testspiels in Mainz (0:2) am vergangenen Wochenende suchte Ziegner dafür auch Rat bei seinem Bekannten Jürgen Klopp. "Ich habe so ziemlich jeden Tipp von ihm eingebaut", berichtete der MSV-Coach, der dabei nicht auf Details eingehen wollte. Verzichten muss Ziegner am Freitagabend auf ein Trio: Die an der Schulter verletzten Thomas Pledl und Niklas Kölle sowie Kolja Pusch (Adduktorenprobleme) fallen aus.

Ziegner appelliert an den richtigen Umgang mit Druck

Acht Gegentore kassierte der MSV in den ersten fünf Partien, für Ziegner deutlich zu viele. Mit den kaum besser gestarteten Verlern (17./vier Punkte) um deren Einwurf-Spezialisten Torge Paetow erwartet die Duisburger Defensive eine spezielle Herausforderung. Beim letzten Aufeinandertreffen im März erzielten die Gäste nach langen Einwürfen des Abwehrspielers gleich zwei Tore. Auch ohne einen ebenbürtigen Werfer bereiteten sich die Zebras auf die Hereingaben vor, wie Ziegner lachend erklärte: "Wir haben einfach das Spielfeld etwas schmaler gemacht, dann ging das."

Abgesehen davon erwartet der 45-Jährige mit den Ostwestfalen eine Mannschaft, "die ihr Ding durchzieht, egal ob heim oder auswärts". Besonderen Druck gegen den Konkurrenten im Tabellenkeller verspürt Ziegner trotz der prekären sportlichen Lage nicht, den gebe es schließlich permanent, viel wichtiger sei der richtige Umgang: "Wenn man das überlegt, mit einem kühlen Kopf macht, dann wird man durch jede Situation durchkommen."