Duisburg: Kein Vertrag für Ontuzans

In den vergangenen Tagen durfte sich Daniels Ontuzans für ein Engagement beim MSV Duisburg empfehlen. Der 23-jährige Rechtsaußen habe sich zwar "gut präsentiert und ist ein spannender Spieler", wie MSV-Sportchef Christopher Schmoldt gegenüber der "WAZ" erklärte, für eine Festanstellung beim Tabellen-Vorletzten reicht es für den Letten, der in den vergangenen drei Spielzeiten bei Bayern München und dem SC Freiburg unter Vertrag stand, allerdings nicht. Anfang der Woche haben die Meidericher in Rückkehrer Ahmet Engin bereits einen Spieler für Ontuzans Position verpflichtet.