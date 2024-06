Duisburg kann weiterhin auf Fleckstein bauen

Tobias Fleckstein wird seinen auslaufenden Vertrag beim MSV Duisburg trotz des Abstiegs verlängern. Der 25-Jährige hat ein klares Ziel: "Wir werden hier jeden Tag alles dafür tun, am Ende der Saison mit dem Spielverein wieder in die 3. Liga zurückzukehren. Aber ich weiß auch: das wird verdammt harte Arbeit. Ich bin dabei", so der Innenverteidiger, der 2020 aus Kiel zu den Zebras kam und seitdem 92 Drittliga-Spiele für den MSV bestritt.