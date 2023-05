Duisburg in Ingolstadt ohne Müller: "Haben nichts zu verschenken"

Trotz des sicheren Klassenerhalts will Thorsten Ziegner mit dem MSV Duisburg im Saisonendspurt "noch so viele Punkte wie nur möglich einfahren". Dabei muss er aber unter anderem auf seinen Stammkeeper verzichten.

Für den MSV Duisburg geht es an den verbleibenden drei Spieltagen um nicht mehr viel. Auf die Abstiegsplätze hat man bereits zwölf Punkte Vorsprung und ist gesichert, nach oben geht bei 18 Punkten Abstand ohnehin schon lange nichts mehr.

Doch dass es um nichts mehr geht, will Trainer Thorsten Ziegner vor dem anstehenden Auswärtsspiel in Ingolstadt (Freitag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) so nicht im Raum stehen lassen: "Auch wenn für uns weder nach unten noch nach oben viel geht, wollen wir noch so viele Punkte wie nur möglich einfahren." Nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage nimmt Ziegner "eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft" wahr und spürt, "wie viel Freude die Jungs im Training haben".

Ziegner lässt auf Sieg spielen

"Der Fokus ist total da und die Einheiten machen großen Spaß", so der Trainer auf der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag weiter. "Wir fahren jetzt nach Ingolstadt und haben dort auch nichts zu verschenken. Wir werden auch beim FCI voll auf Sieg spielen."

Wenngleich die Schanzer in der Tabelle hinter dem MSV rangieren, weiß man in Duisburg um die Klasse des Zweitliga-Absteigers. "Ingolstadt ist mit der Runde natürlich alles andere als zufrieden, aber sie werden sich mit einem Heimsieg von ihren Fans verabschieden wollen. Wir sind auf jeden Fall gewarnt und wissen, dass in diesem Kader viel Qualität steckt."

Acht Spieler fehlen

Bei der Fahrt nach Oberbayern werden neben Phillip König, Hamza Anhari, Sebastian Mai, Moritz Stoppelkamp (alle im Aufbautraining), Marvin Bakalorz und Caspar Jander (erkältet) auch Marvin Senger, für den die Saison laut Ziegner nach Muskelverletzung gelaufen ist, und Stammtorhüter Vincent Müller nicht mit im Bus sitzen. Den 22-Jährigen (kicker-Note 2,85) plagt eine Patellasehnenreizung.

Ob Youngster Maximilian Braune (19, drei Einsätze) oder Lukas Raeder (29, zwei Spiele) zwischen die Pfosten rücken wird, ließ Ziegner noch offen: "Diese Entscheidung werden erst die Jungs erfahren. Wir haben aber auf jeden Fall eine gute Aufstellungsidee für Freitag."