Anders sieht die Bilanz bei den in dieser Saison bisher sieglosen Zebras aus: Nur vier Punkte aus neun Spielen brachten dem MSV die Rote Laterne. Hinzu kommen Themen abseits des Platzes, die weitere Unruhe bringen: Nach der Entlassung von Trainer Torsten Ziegner folgte am vergangenen Wochenende die Trennung von Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp. Hinzu kommt ein offener Brief von MSV-Präsident Wald in Richtung von Ferenc Schmidt.