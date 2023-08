Allgeier kontert Mai: Ulm trotzt Duisburg ein 1:1 ab

Zum Auftakt des vierten Spieltags in der 3. Liga setzte es für den MSV Duisburg den nächsten Dämpfer: Gegen Aden ufsteiger SSV Ulm 1846 reichte es trotz Führung nur zu einem 1:1.

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner wechselte nach dem 1:1 in Halle zweimal: Ekene und Bakir ersetzten Robin Müller sowie Bitter.

Ulms Coach Thomas Wörle entschied sich im Vergleich zum 1:0 gegen Arminia Bielefeld, dem ersten Sieg des Klubs im Profifußball seit dem Jahr 2001, für drei Änderungen: Ludwig, Higl und Chessa erhielten den Vorzug vor Brandt, Röser und Scienza.

Duisburg legte forsch los, erspielte sich anfangs optische Vorteile und ein Chancenplus. Girth hatte zunächst großes Pech mit einem Alutreffer (13.), etwas später ditschte eine doppelt abgefälschte Ekene-Flanke auf der Latte auf (19.).

Mai beweist Köpfchen

Die Meidericher waren auch im Anschluss besser im Spiel, auch weil sie präsent in den Zweikämpfen waren und dem Aufsteiger wenig Spielraum zur Entfaltung gaben. Folgerichtig ging der MSV dann auch in Führung: Bei einer Ecke verlängerte Girth am ersten Pfosten per Kopf zu Mai, der nur noch einnicken musste (24.).

So verdient die Führung auch war, so schlecht schien sie für das Spiel der Duisburger zu sein. Der MSV zog sich nach dem 1:0 nämlich zurück und machte so die Ulmer stark. Der SSV zeigte zudem eine starke Reaktion auf den Rückstand, verfiel nicht in Panik, suchte vielmehr den Weg nach vorne - und fand ihn auch.

In der 34. Minute verlängerte Maier einen weiten Einwurf per Kopf zum in der Mitte sträflich freistehenden Allgeier - 1:1. Der Ausgleich war ein wenig ein Spiegelbild des ersten Tores in dieser Partie. Weil Chessa kurz darauf Pech mit einem Latten-Treffer gehabt hatte (36.), ging es mit dem Remis in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel hatte die Partie nicht mehr allzu viel Unterhaltung im Angebot, zu fehlerbehaftet war das Spiel hüben wir drüben. So blieb es schlussendlich beim Remis, dass den Ulmern sicher mehr half als dem MSV, der noch immer auf den ersten Dreier in dieser Saison warten musste.

Erst Pokal. dann Regensburg

Für Duisburg geht es bereits am Mittwoch weiter, dann treten die Zebras im niederrheinischen Landespokal gegen den FSV Vohwinkel an (19.30 Uhr). In der Liga gastiert der MSV am kommenden Sonntag derweil in Regensburg (LIVE! ab 16.30 Uhr bei kicker). Ulm muss tags zuvor wieder ran, dann empfangen die Spatzen vor heimischer Kulisse Mitaufsteiger VfB Lübeck (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker).