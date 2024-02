Huth steht richtig: Regensburg schlägt Duisburg knapp

Der SSV Jahn Regensburg hat seine Tabellenführung gefestigt: Die Regensburger setzten sich beim Kellerkind Duisburg knapp mit 1:0 durch und haben nun sechs Zähler Vorsprung auf Dynamo Dresden.

Beim überraschenden 2:2 in Ulm hatte der MSV Duisburg den ersten Punktgewinn im Kalenderjahr 2024 feiern können - daran wollte das Kellerkind im Duell gegen den Tabellenführer Regensburg auch direkt anknüpfen. Dafür verzichtete MSV-Coach Boris Schommers auch auf Veränderungen in seiner Startelf, er schickte das selbe Personal auf den Rasen. Sein Gegenüber Joe Enochs musste im Vergleich zum 2:0-Heimerfolg gegen Bielefeld dagegen auf zwei Positionen tauschen: Doppelpacker Viet fehlte verletzt und wurde durch Anspach ersetzt, während Huth den gesperrten Ganaus vertrat.

Trotz der zwei Veränderungen startete der Favorit aber mit ordentlich Tempo in die Partie, schon in Spielminute vier musste sich MSV-Keeper Müller ein erstes Mal auszeichnen. Anspach kam nach einer punktgenauen Flanke von Faber zum Abschluss, doch der Schlussmann verhinderte mit einem starken Reflex den frühen Rückstand (4.). Nach einer kurzen Spielunterbrechung - die MSV-Fans hatten im Protest gegen den Investoreneinstieg in den deutschen Fußball Toilettenpapier auf den Rasen geworfen - kamen dann allerdings auch die Hausherren besser ins Spiel. Feltscher bediente Kölle mit einer weiten Hereingabe, Weidinger parierte den Kopfball des Flügelspielers aber sicher (17.).

Huth schaltet am schnellsten und bringt den Jahn in Front

Die Partie war nun ausgeglichen, beide Mannschaften nahmen aktiv am Spiel teil und Duisburg hielt ordentlich mit dem Tabellenführer mit. In der 35. Minute erwischte Regensburg die Zebras dann aber auf dem falschen Fuß. Einen Flachschuss von Bulic lenkte Müller noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten, beim Abpraller schaltete Huth aber am schnellsten. Aus kurzer Distanz brachte der Ganaus-Ersatz die Gäste in Führung (35.). Ein bitterer Rückschlag für die Hausherren, die vor der Halbzeitpause beinahe noch den zweiten Treffer kassiert hätten. Kother kam nach einem schönen Solo zum Abschluss, scheiterte aber an Müller. Den Nachschuss setzte Huth diesmal über die Latte (45. +4).

Im zweiten Durchgang meldete Routinier Knoll die Hausherren an: Der Verteidiger versuchte es bei einem Freistoß direkt, doch Jahn-Keeper Weidinger war sicher zur Stelle (48.). Im Anschluss begnügten sich die Gäste mit der Verwaltung der Führung, nur hin und wieder sorgten sie über Konter für Gefahr. So auch bei einem Antritt von Mittelfeldspieler Anspach, der nach einem Doppelpass mit dem eingewechselten Hein im Strafraum zum Abschluss kam, aber am Pfosten scheiterte (67.).

Kölle verpasst den Ausgleich - Enochs feiert 100. Drittligasieg

In der letzten Viertelstunde blies Duisburg, das sich zwar bemühte, aber meist zu ideenlos zeigte, noch einmal zur Schlussoffensive. Mit der Hereinnahme von Esswein und Michelbrink hatte Schommers seine Verteidigung beinahe komplett aufgelöst und besonders Esswein war sofort mitten im Geschehen. Ein Chipball des 33-Jährigen fand den Kopf von Kölle, der aus rund sieben Metern aber das Tor verfehlte (89.). Durch die letzten Versuche der Zebras boten sich allerdings auch Räume für die Gäste: Faber war bei einem Konter durchgebrochen, doch auch er fand in Müller seinen Meister (90. +3).

Am Ende blieben alle MSV-Bemühungen fruchtlos, der knappe Auswärtssieg des SSV Jahn hatte nach insgesamt fünfminütiger Nachspielzeit Bestand. Durch den Dreier und den Patzer des direkten Verfolgers aus Dresden hat Regensburg nun sechs Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Regensburgs Trainer Joe Enochs durfte sich zudem über einen Meilenstein freuen, der Erfolg bedeutete seinen 100. Sieg als Trainer in Liga drei.

Für die Zebras geht es am kommenden Samstag in Verl weiter (14 Uhr). Der Jahn empfängt zeitgleich Rot-Weiss Essen.