Pledl trifft traumhaft, Duisburg hadert: Mannheim beendet den Auswärtsfluch

Im Duell mit dem MSV Duisburg konnte Waldhof Mannheim nach über neun Monaten den ersten Auswärtssieg in der 3. Liga einfahren. Eine strittige Schiedsrichterentscheidung und das Traumtor eines Debütanten spielten den Gästen dabei in die Karten.

MSV-Trainer Torsten Ziegner vertraute nach dem 3:2-Sieg beim 1. FC Saarbrücken beinahe derselben Startelf, lediglich eine Änderung musste der Coach vornehmen: Da sich Stammkeeper Raeder am vergangenen Spieltag eine Schulterverletzung zugezogen hatte, feierte der 19-jährige Braune im Tor sein Profidebüt. An der gewählten Taktik konnte Ziegner aber nicht lange festhalten, nach gut zehn durchaus ansehnlichen Minuten seines Teams verletzte sich Stürmer Girth und musste in der Folge nach kurzer MSV-Unterzahl durch Ekene ersetzt werden (18.).

Martinovic tänzelt und trifft

Dieser Dämpfer nahm den Zebras den Wind aus den Segeln, der Waldhof riss die Spielkontrolle an sich und gab nach verschlafenen Anfangsminuten den Ton an. Das Team von Coach Christian Neidhart - der verglichen mit dem 3:1-Sieg gegen den TSV 1860 München keinen großen Grund zur Veränderung sah und lediglich Neuzugang Pledl für Winkler auflaufen ließ - näherte sich durch Rossipal (8.) und Lebeau (9.) am ehesten dem gegnerischen Tor an.

Die Meidericher liefen in dieser Phase beinahe ausschließlich hinterher, der Waldhof erarbeitete sich immer mehr Spielanteile, war das aktivere Team und belohnte sich schließlich auch. Martinovic tanzte nach Zuspiel von Debütant Pledl im Sechzehner Bitter aus und vollendete im langen Eck (24.). Nach einer halben Stunde rüttelten sich dann auch die Hausherren wieder wach, Pusch (37., 41.) und Stoppelkamp (40.) kamen dem Torerfolg am nächsten.

Bitterer Platzverweis

Die Partie schien mit dem 1:0 in die Pause zu gehen, dann folgte ein Wechselbad der Gefühle für den MSV: Erst wuchtete Verteidiger Mai nach einer Ecke die Kugel per Kopf zum Ausgleich unter die Latte (43.), dann hemmte Schiedsrichter Exner die Duisburger Freude: Der Unparteiische zeigte Bitter die zweite Gelbe Karte innerhalb von vier Minuten, obwohl der Verteidiger bei der geahndeten Grätsche klar den Ball spielte. So war zum Halbzeitpfiff zwar der Spielstand ausgeglichen, Mannheim würde in Hälfte zwei jedoch personelle Vorteile genießen.

Lebeau trifft frech, Pledl traumhaft

Und um diese auszunutzen brauchten die Gäste nach Wiederanpfiff keine zwei Minuten: Aus spitzestem Winkel drückte der von Jans bediente Lebeau die Kugel aus kurzer Distanz in der 47. Minute unter die Latte. Und Waldhof spielte munter weiter nach vorn: Rossipals Freistoß vom Sechzehnereck konnte Brauner noch aus der linken Ecke kratzen (52.). Drei Minuten später war der Keeper dann machtlos: Debütant Pledl faste sich aus 20 Metern ein Herz und schlenzte die Kugel in den rechten Winkel - ein Traumtor.

Erster Auswärtssieg der Saison

Die Gäste waren dem ersten Auswärtssieg seit neun Monaten denkbar nahe und schalteten entsprechend in den Verwaltungsmodus. Duisburg wollte wohl ein Debakel vermeiden und investierte die eigenen Ressourcen eher defensiv als offensiv, dem Waldhof kam das gerade recht: lange Ballbesitzphasen prägten das Mannheimer Spiel, die Partie plätscherte dem Schlusspfiff entgegen und endete schließlich mit 3:1.

So feiert der Waldhof den ersten Auswärtssieg der Saison, durch den Dreier schiebt sich Mannheim auf Rang sechs in der Tabelle vor und hält den Anschluss an die oberen Ränge. Die Zebras treten im Tabellenmittelfeld hingegen auf der Stelle. Duisburg startet am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den VfL Osnabrück in die Rückrunde. Am Sonntag (13 Uhr) ist Mannheim zu Gast bei Viktoria Köln.