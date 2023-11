Essweins Elfer kommt zu spät: Duisburg taumelt weiter

Der FC Ingolstadt hat beim MSV Duisburg einen 2:1-Erfolg eingefahren. Damit vergrößerten die Ingolstädter die Abstiegssorgen der Zebras, die auch im vierten Spiel unter Trainer Boris Schommers sieglos blieben. Ingolstadt hingegen gelang es nach zuletzt wechselhaften Leistungen, die Fehler des Gegners eiskalt zu nutzen.

MSV-Coach Boris Schommers setzte im Vergleich zum 0:0 beim SV Waldhof Mannheim auf zwei Neue in der Startelf: Knoll und Stierlin ersetzten die fehlenden Bitter (5. Gelbe) und Castaneda (Kopfverletzung).

Auch Ingolstadts Trainer Michael Köllner nahm nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund II zwei Wechsel in der Anfangsformation vor. Seiffert und Keidel verdrängten Guwara und Kayo auf die Bank. Malone, der unter der Woche mit Magenproblemen gekämpft hatte, war rechtzeitig fit geworden.

FCI mit gutem Start

Die Anfangsphase der Partie gehörte den Gästen, die druckvoll begannen und Duisburg mit hohem Pressing anliefen. Und so hatte Duisburg bereits nach vier Minuten Glück, dass Kanuric seinen Versuch nur an den Außenpfosten setzte. Der MSV seinerseits fand nach einer Viertelstunde besser in die Partie und konnte durch einen Jander-Schuss eine erste Halbchance verzeichnen (17.).

Der MSV blieb offensiv aktiv, doch FCI-Keeper Funk parierte sowohl einen Distanzschuss von Jander (23.) als auch einen Mai-Kopfball (30.). Auf der Gegenseite hatte Seiffert die beste Chance des ersten Durchgangs: Seinen Schuss aus kurzer Distanz konnte Müller parieren und an die Latte lenken (40.).

Kopacz bringt Gäste auf Kurs

Nach dem torlosen ersten Durchgang erwischte Ingolstadt in der zweiten Hälfte erneut den besseren Start, wirkte wacher und deutlich griffiger als der MSV. Zwar verpasste Kügel zunächst eine Flanke (48.), wenig später fungierte er aber als Vorbereiter für die Gästeführung. Sein Schuss ging zwar nur an den Pfosten, den Abpraller verwandelte Kopacz, der ungestört einlaufen konnte, dann aber zum 1:0 (56.).

Während Duisburg mit einem ausbleibenden Elfmeterpfiff nach Halten von Kanuric haderte (64.), nutzten die Gäste in der 70. Minute eine Unkonzentriertheit in der MSV-Defensive. Nach weitem Einwurf von Malone stiegen Fröde und Mai zum Kopfball hoch und der Ball wurde ins Tor verlängert (70.).

In der Schlussphase konnte Esswein für die Duisburger noch einmal auf 1:2 verkürzen: Nach Foul an Pledl verwandelte er den fälligen Strafstoß sicher (80.). Doch auch wenn die Schommers-Elf die Chance auf das Remis witterte und der eingewechselte Anhari den Ausgleich auf dem Fuß hatte (87.), blieb es letztlich beim knappen Sieg der Gäste aus Ingolstadt.

Für den MSV Duisburg steht am 25. November (14 Uhr) die Fahrt zum SV Sandhausen an. Die Schanzer empfangen am 26. November ebenfalls um 14 Uhr Rot-Weiss Essen zum Heimspiel.