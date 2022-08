Stoppelkamp brilliert: Duisburg bezwingt Freiburg

Zum Abschluss des 4. Spieltags hat Duisburg am Montagabend mit 3:1 gegen Freiburg gewonnen. Bei den Zebras wusste vor allem Kapitän Stoppelkamp zu gefallen.

MSV-Trainer Torsten Ziegner musste nach dem 1:0 in Zwickau kurzfristig auf einer Position wechseln: Für den erkrankten Frey stand Jander in der Startelf.

Auf der Gegenseite veränderte Freiburgs Coach Thomas Stamm seine Aufstellung im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Halle dreifach: Fahrner, Kehl und Ontuzans (alle Bank) rotierten aus der ersten Elf, für sie standen Treu, Knappe und Burkart von Beginn an auf dem Feld.

Bakalorz und Vermeij scheitern - Bitter stellt auf 1:0

MSV-Kapitän Stoppelkamp, der seinen 100. Drittliga-Einsatz feierte, stand von Beginn an im Fokus und zeigte nach einer ruhigen Anfangsphase schnell seine ganze Klasse: Mit einer scharf geschnittenen Ecke bediente der 35-Jährige den freistehenden Bakalorz, der am stark reagierenden Atubolu scheiterte (14.). Eine Minute später wurden dann die Elfmeter-Rufe laut, als Treu Bakir in höchster Not stoppte. Bei dieser Rettungsaktion traf der SC-Verteidiger sowohl den Mann als auch den Ball und hatte Glück, dass Schiedsrichter Oldhafer nicht auf Strafstoß entschied (15.).

Auf der Gegenseite kam dann Vermeij zur bis dato größten Möglichkeit, als er nach toller Vorarbeit von Knappe alleine vor Müller auftauchte: Aus knapp zwölf Metern scheiterte der ehemalige Duisburger allerdings am gut reagierenden MSV-Schlussmann (20.).

Eine weitere Stoppelkamp-Ecke sollte dann die Führung für die Hausherren bringen: Wieder zog der MSV-Kapitän den Eckball scharf in die Mitte, wo es Bitter besser machte als Bakalorz zuvor und zum 1:0 vollendete (30.). Eine Möglichkeit zum Ausgleich hatten die Gäste durch Stark zwar noch (42.), schlussendlich ging es aber mit einer verdienten 1:0-Führung für die Zebras in die Halbzeit.

Bouhaddouz per Kopf - Stoppelkamp traumhaft

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich ein gewohntes Bild: Die Freiburger Defensive fand kein Mittel gegen die Standards der Hausherren und so bediente Stoppelkamp erneut per Ecke den eingewechselten Bouhaddouz, der auf 2:0 stellte (49.).

Nach zwei Vorlagen wollte sich der Jubilar des Tages dann aber auch noch selbst in die Torschützenliste eintragen, was ihm traumhaft gelang: Nach Freiburger Ballverlust bediente Jander den 35-Jährigen, der seinen Gegenspieler mit zwei Haken stehen ließ und von der Strafraumkante sehenswert ins rechte Eck traf (59.).

Der Schlusspunkt gehörte allerdings den Gästen, die zumindest noch auf einen Ehrentreffer kamen: Kehl bediente Farhner, der noch Müller umkurvte und zum 1:3 traf (68.). In der Schlussphase traf Ontuzans noch den Pfosten (90.), am ersten Heimsieg der Duisburger in der neuen Saison konnte der SC allerdings nicht mehr rütteln.

Am kommenden Sonntag gastieren die Duisburger dann in Meppen (14 Uhr), während der Sportclub, der die erste Niederlage der Saison kassierte, bereits am Samstag (14 Uhr) Viktoria Köln empfängt.