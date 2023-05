Kölle und Pusch spektakulär: Duisburg dominiert Aue und hält die Klasse

Der MSV Duisburg hat mit einem Dreier gegen den direkten Konkurrenten aus dem Erzgebirge den Klassenerhalt perfekt gemacht - und wie! In Hälfte zwei trafen die Zebras doppelt traumhaft.

Duisburg-Coach Torsten Ziegner rotierte nach dem 4:0-Erfolg in Bayreuth ordentlich durch: Senger, Pusch, Jander sowie Bakir standen für Kwadwo, Stierlin, Knoll und Ajani (Gelbsperre) in der ersten Elf.

Aues Trainer Pavel Dotchev tauschte nach dem 1:1 gegen Viktoria Köln dreifach: Stefaniak, Jakob und Majetschak ersetzten Thiel, Gorzel und Rosenlöcher.

Duisburg dominiert früh

Beide Teams zeigten sich von Beginn an spielfreudig, wenngleich der MSV den Ton angab. Vor allem über die linke Seite zeigten sich die Zebras aktiv. Bitters früher Treffer zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht (3.), Abschlüsse von Bakir (12.,14.) und Pusch (12.) waren noch zu unpräzise.

Die Duisburger Chancen häuften sich. In der 20. Minute konnte Männel mit einem blitzartigen Reflex seinem Team noch die Null halten, kurze Zeit später musste Aues Keeper dann aber hinter sich greifen: Nach Flanke von Bitter drückte Girth die Kugel im Vollsprint per Kopf ins rechte Eck (23.).

Aue zu harmlos

Und Aue? Die Veilchen waren durchaus bemüht, konnten das Duisburger Tempo aber einfach nicht mitgehen. Fast jeder entscheidende Zweikampf im Mittelfeld ging an den MSV, das Offensivspiel der Gäste konnte sich nicht entfalten. Stefaniak näherte sich per Kopf (38.) und aus der dritten Reihe (40.) an, vielmehr hatte Aue offensiv nicht zu bieten. So ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

Auch die ersten Ausrufezeichen der zweiten 45 Minuten setzten die Zebras. Kölles Flachschuss konnte Männel aus der linken Ecke kratzen (47.), Bitters artistischer Abschluss kurz darauf verfehlte das Tor knapp (51.). Aues Offensive fand so gut wie gar nicht statt.

Pusch und Kölle traumhaft

Dementsprechend folgerichtig war der anschließende Doppelschlag der Zebras. Aue wurde völlig überrumpelt, binnen drei Minuten erhöhten die Meidericher traumhaft: Zunächst versenkte Kölle eine Flanke von Bakir spektakulär per Seitfallzieher (62.), dann hämmerte Pusch die Kugel aus 20 Metern unbedrängt wie humorlos in den linken Winkel - die Vorentscheidung (65.).

Pavel Dotchev reagierte mit einem Dreierwechsel, doch auch dieser belebte das Spiel der Veilchen nicht. Duisburg schaltete in den Verwaltungsmodus, Torgelegenheiten wurden zur Mangelware. Girth (73.) und auf der Gegenseite der eingewechselte Knezevic (83.) näherten sich an, wirklich gefährlich wurde aber kein Team mehr. Die Partie plätscherte über die Ziellinie, somit halten die Meidericher offiziell die Klasse.

Duisburg eröffnet auch den kommenden 36. Spieltag am Freitagabend mit dem Auswärtsspiel in Ingolstadt (19 Uhr). Aue hat ein paar Tage mehr Zeit zur Regeneration und trifft zum Abschluss des Spieltags am Montag auf den BVB II (19 Uhr).