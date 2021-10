Duisburg entlässt Rekordtrainer Dotchev

Diese Entscheidung hat sich angedeutet: Der MSV Duisburg hat nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga Trainer Pavel Dotchev entlassen.

Insgesamt 289 Spiele saß Pavel Dotchev bisher in der 3. Liga als Trainer auf der Bank, zunächst kommt keines dazu. Der 56-Jährige wurde am Donnerstag von seinen Aufgaben als Cheftrainer beim MSV Duisburg entbunden, nachdem man in dieser Saison bisher den Erwartungen hinterher hinkte. "Diese Entscheidung haben wir mit Geschäftsführung, Sportdirektor und allen Gremien nach intensiven Beratungen und vielen Gesprächen gemeinsam getroffen", erläuterte Duisburgs Vorstandsvorsitzender Ingo Wald in einer Vereinsmitteilung die personelle Entscheidung.

In der vergangenen Saison bewahrte Dotchev, der in Liga drei bereits Paderborn, Sandhausen, Münster, Aue, Rostock und Viktoria Köln als Trainer betreute, die Zebras noch vor dem Abstieg in die Regionalliga. In dieser Spielzeit setzte es jedoch bereits sieben Niederlagen in elf Spielen, zuletzt verlor der MSV gegen Meppen (0:1) und in Köln (2:4). "Punkte-Ausbeute, Tabellenplatz und der negative Trend der vergangenen Spiele haben uns jetzt nach reiflicher Überlegung zu diesem harten Schritt gezwungen", so Wald.

NLZ-Leiter Schubert übernimmt

Den Trainerposten vorerst übernehmen wird NLZ-Leiter Uwe Schubert, gemeinsam mit dem bisherigen Co- und Torwart-Trainer-Team Branimir Bajic, Philipp Klug und Sven Beuckert. "Uwe Schubert hat kurzfristig unserem Wunsch und unserer Bitte entsprochen, in dieser Situation mit seiner Erfahrung zu helfen", begründet Sportdirektor Ivo Grlic die interne Lösung.

Nach der Länderspielpause ist der MSV, der derzeit auf Platz 17 rangiert, am 16. Oktober (14 Uhr) beim FSV Zwickau zu Gast. Zuvor bestreitet man am Donnerstag (16 Uhr) ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten K. Sint-Truidense VV.