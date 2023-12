Duftmarke zum Auftakt: 16-jähriger Littler verzückt die Darts-Welt

Auch am Mittwoch war einiges los bei der Darts-WM. Der hoch gehandelte Youngster Luke Littler setzte ein erstes Ausrufezeichen.

In den ersten beiden Matches der Abendsession setzten sich jeweils die favorisierten Spieler durch. Der Niederländer Richard Veenstra siegte klar mit 3:0 gegen den Neuseeländer Ben Robb und Ryan Joyce (England) setzte sich mit 3:1 gegen Alex Spellman (USA) durch.

Mit Spannung erwartet wurde dann das dritte Spiel des Abends, denn Junioren-Weltmeister Luke Littler betrat zum ersten Mal die größte Darts-Bühne. Dem erst 16-Jährigen trauen viele eine ganz große Karriere zu. "Sport1"-Experte Robert Marijanovic sagte vor dem Turnier im kicker-Interview: "Luke Littler ist für mich ein unfassbar guter 16-jähriger Spieler aus England, der für eine große Überraschung sorgen könnte."

106er-Average von Littler

Eine Überraschung war der erste Sieg von "The Nuke" zwar nicht, doch die Art und Weise des 3:0-Erfolgs gegen den Niederländer Christian Kist war dann schon beeindruckend. Littler gab nur zwei Legs ab und spielte einen sensationellen Average von 106,12. Auch die Checkout-Quote konnte sich mit 50 Prozent (9/18) absolut sehen lassen. Dazu pfefferte der Jungspund satte sieben 180er in die Scheibe.

Klar ist: In dieser Form sollten sich alle warm anziehen vor Littler. Andrew Gilding, der an 20 gesetzte Gegner in der nächsten Runde, ist mit Sicherheit gewarnt.

Warm anziehen vor Peter Wright muss sich keiner mehr, denn der Schotte schied überraschend aus und verlor mit 0:3 gegen Jim Williams.