Duftmarke im Welthandball: Knorr gewinnt drei WM-Kategorien

Seit Sonntagabend steht die Handball-WM 2023 in den Geschichtsbüchern. Auf beeindruckende Art und Weise hinterließ Juri Knorr seine Spuren.

Im Vorfeld der Handball-WM wurde vor allem über den Jüngsten im deutschen Kader viel geschrieben. Nach den Generalproben gegen Island (30:31 und 33:31) sahen viele Juri Knorr zwischen "Genie und Wahnsinn". Was Knorr dann bei der Endrunde in Polen und Schweden ablieferte, ließ die Kritiker schnell verstummen.

Nach dem Auftaktsieg gegen Katar (31:27) wurde der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen zum einzigen Mal als "Man of the Match" ausgezeichnet, doch seine Spielführung brachte das DHB-Team in deutlich mehr Spielen an ihr Ziel.

Die Kombination aus Toren und Assists führte auch kicker-Kolumnist Bob Hanning regelmäßig zu Lobeshymnen auf den erst 22-Jährigen. Weil der auch in entscheidenden Situationen gerne Verantwortung übernahm. Nach neun Spielen steht fest: Knorr liegt in gleich drei WM-Kategorien ganz vorne.

Keiner hat in diesem Turnier mehr direkte Assists gegeben als Knorr. 52 Vorlagen waren es an der Zahl, die auch Norwegens Superstar Sander Sagosen (49), Dänemarks Weltmeister Mathias Gidsel (42) und Frankreichs Lenker Nedim Remili (40) bei gleicher Anzahl an Spielen nicht toppen können.

Gidsel ist Knorr als Scorer dicht auf den Fersen

Zudem ist der nach der WM sicherlich umworbene Mittelmann, den die Löwen jüngst nicht umsonst bis Sommer 2026 an sich gebunden haben, bester Scorer (Kombination aus Toren und Assists). Zu den 52 Assists kommen schließlich 53 Tore - macht in der Summe 105 Punkte. Gidsel, zum MVP des Turniers gewählt, kann mit 102 Punkten als einziger Spieler folgen. Sagosen (88) ist deutlich dahinter auf dem Treppchen.

In der Kategorie "Tore" lagen am Ende nur zwei Spieler vor Knorr, den die IHF hochverdient zum "Best young player" wählte: Torschützenkönig Gidsel machte 60 Treffer (ohne einen einzigen Siebenmeter), der Deutsch-Chilene Erwin Feuchtmann 54 (bei 21 Siebenmetern) und Knorr 53.

Der deutsche Spielgestalter war zudem Siebenmeterschütze Nummer eins beim DHB-Team, 23 Treffer vom Strich kann bei der WM-Endrunde keiner toppen. Für diese brauchte Knorr lediglich 25 Versuche. Seine gesamte Wurfquote liegt bei 62 Prozent.