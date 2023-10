Düstere Wochen für Schalding: "Wir wollen nicht jammern"

Es ist eine schwierige Situation für den SV Schalding. Nach einem verpatzten Saisonstart kam der Aufsteiger im Spätsommer richtig gut in Schwung. Doch seit einiger Zeit zeigt die Kurve wieder deutlich nach unten, vier Pleiten in Folge und nur ein selbst erzieltes Tor - der SVS rutschte im Herbst tief in den Tabellenkeller.

Was ist passiert in den letzten beiden Wochen am Reuthinger Weg? Eine Erklärung findet sich beim Blick aufs Personaltableau. Beim jüngsten 1:4 gegen Türkgücü München musste Trainer Stefan Köck gleich sieben wichtige Akteure ersetzen. Mit Markus Gallmaier (180 Regionalligaspiele), Philipp Knochner (172), Dominik Weiß (171) und Patrick Drofa (120) fehlten vier der erfahrensten Spieler, dazu mit Jonas Rossdorfer, Daniel Zillner und Walter Kirschner drei weitere Stammkräfte. Schon in den Partien zuvor hatte Schalding mit personellen Problemen zu kämpfen, von den 21 gelisteten Feldspielern sind derzeit nur 14 einsatzfähig.

"Wenn du mit einem relativ kleine Kader in die Saison gehst, muss dir bewusst sein, dass solche Situationen passieren können", sagt Köck. Neben schweren Verletzungen wie bei Gallmaier (Meniskus-OP), Weiß (Kahnbeinbruch) oder Drofa (mehrere Muskeleinrisse) gebe es bei einem Amateurverein wie Schalding auch immer wieder berufs- oder studienbedinge Absagen, erklärt Köck, der zuletzt mehrere Spieler einsetzen musste, die im Vorjahr noch in der Bezirks- oder Landesliga aktiv waren. "Wir machen diesen Jungs überhaupt keinen Vorwurf. Es ist unser Ziel, sie heranzuführen und einzubauen. Das hat auch ganz gut funktioniert, weil wir eine eingespielte Mannschaft mit einer guten Struktur haben", sagt Köck. "Aber wenn es wie zuletzt zu viele auf einmal sind, wird es schwierig. Wir wollen aber auch nicht jammern, müssen die Situation annehmen und nach Lösungen suchen."

Zurück zu den Basics

Wie diese Lösungen aussehen könnten? Man müsse einen Schritt zurück machen, die eigenen Ansprüche etwas herunterfahren, urteilt der Trainer. „Aktuell müssen wir uns wieder voll auf die Basics fokussieren. Räume eng machen, Zweikämpfe führen, gut verteidigen. Das ist natürlich auch nicht so einfach für die Spieler zu akzeptieren, wenn du ein Stück weit wieder von vorne anfangen musst. Wir waren ja schon weiter und unser Spiel hat im September sehr gut funktioniert, sagt Köck vor dem schweren Auswärtsmatch am Dienstag in Würzburg.

Sollten die Schaldinger beim Spitzenreiter die fünfte Pleite in Folge kassieren, wird dennoch keine Panik ausbrechen im Passauer Westen. Schon oft steckte der Dorfverein in den vergangenen Jahren in brenzligen Situationen, immer wieder war Coach Köck als Krisenmanager gefordert - dabei wurde stets in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen um den langjährigen Sportchef Markus Clemens mit Ruhe und Besonnenheit gearbeitet. So dürfte es auch dieses Mal sein, zumal innerhalb der Mannschaft großer Zusammenhalt herrscht. "Wir haben ein richtig cooles Team. Das letzte Jahr in der Bayernliga hat uns alle noch viel enger zusammengeschweißt. Wir wissen, was wir können und ich bin absolut überzeugt, dass wir am Ende den Klassenerhalt schaffen", sagt Fabian Schnabel, mit sechs Saisontoren bisher bester SVS-Schütze. Dazu freilich, und das weiß auch Schnabel, braucht es aber personell etwas mehr Alternativen als zuletzt.