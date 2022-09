Düsseldorfs zwei Gesichter: "Wir müssen auswärts das gleiche Spiel aufs Feld bringen"

Der Trend von Fortuna Düsseldorf unter Trainer Daniel Thioune setzt sich fort. In der Fremde holen die Rheinländer deutlich weniger Punkte als in Heimspielen.

Nur vier Punkte nach fünf Gastspielen: Fortuna Düsseldorf knüpft auch in dieser Saison auf fremden Terrain nicht an die Leistungen aus den Heimspielen an. Sichtbar wurde der Leistungsablauf auch wieder am Samstag in Hamburg. Die Rheinländer ließen bei der verdienten Niederlage (0:2) im Volksparkstadion ihre spielerische Qualität vermissen und kreierten daher kaum Torgefahr. "Man hat den kleinen, aber feinen Unterschied gesehen, warum der HSV eine Spitzenmannschaft ist und wir aktuell noch nicht", wird Marcel Sobottka auf der Vereinswebsite zitiert.

Wir laufen aktuell wirklich auf der letzten Rille. Daniel Thioune

Vor allem im ersten Durchgang habe sein Team den HSV nicht in den Griff bekommen und Glück gehabt, dass Florian Kastenmeier lediglich ein Gegentor bis zur Pause zuließ. Trainer Daniel Thioune betitelte den Halbzeitstand aus diesem Grund als "schmeichelhaft". Ein Grund für die in Hälfte eins fehlende defensive Stabilität sind sicherlich auch die Ausfälle von Routiniers. Neben Kapitän Andre Hoffmann und Jordy de Wijs, fiel auch Matthias Zimmermann nach einem Zusammenprall mit Robert Glatzel ab der 8. Minute aus. "Wir laufen aktuell wirklich auf der letzten Rille", so Thioune, für den die Länderspielpause daher sicherlich sehr gelegen kommt.

Thioune verlor noch kein Heimspiel in Düsseldorf

Für das kommende Spiel gegen Bielefeld (1. Oktober, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) ist die Personalsituation wohl entspannter. Während de Wijs in dieser Woche schon ins Training einstieg, soll Zimmermann gegen Ende der Woche wieder dabei sein. Positiv aus Sicht der Fortuna ist auch, dass die Partie zuhause stattfindet und sie aus den bisherigen vier Spielen in der Merkur Spiel-Arena zehn Punkte holten - Thioune ist als Düsseldorf-Trainer gar daheim ungeschlagen.

Seit seinem Amtsantritt Anfang Februar erspielte sich seine Mannschaft in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt satte 27 Zähler, mehr als doppelt so viele Punkte als in der Fremde (elf) - unter der Leitung des 48-Jährigen feierte Düsseldorf erst zwei Auswärtssiege (in Heidenheim am 32. Spieltag der vergangenen Saison und am 1. Spieltag in Magdeburg): "Wir müssen in Zukunft auswärts das gleiche Spiel aufs Feld bringen wie in den Heimspielen", blickt Jorrit Hendrix schon auf die nächsten Gastspiele voraus.