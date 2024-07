Düsseldorfs Tzolis soll vor Wechsel zu Club Brügge stehen

Christos Tzolis von Fortuna Düsseldorf sollt laut übereinstimmenden Medienberichten aus Belgien kurz vor einem Wechsel zu Club Brügge stehen. Wie unter anderem Nieuwsblad berichtet, sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten, schon am Dienstag soll dem Bericht zufolge der medizinische Check beim belgischen Meister anstehen. Dieser ist wohl bereit, die bei der Verlängerung mit Tzolis im Vertrag festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro zu zahlen. Nach dem 15. Juli wäre der Wert von Tzolis von interessierten Vereinen frei auszuhandeln. Der 22-jährige Grieche war im Sommer 2023 per Leihe von Norwich City zur Fortuna gestoßen, wo er voll einschlug. Mit 22 Toren wurde er Torschützenkönig und mit 31 Punkten bester Scorer der Liga - die Titel teilt er sich jeweils mit anderen Spielern. Ende Mai hatte F95 die Kaufoption über drei Millionen Euro bei Tzolis gezogen, den Angreifer zieht es aber in eine Top-Liga Europas. Zuletzt soll auch der 1. FC Union Berlin vorgefühlt haben.