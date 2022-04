Düsseldorfs Serie hält - und Thioune nicht mehr in "Erklärungsnot"

Fortuna Düsseldorf setzte gegen Hansa Rostock die Serie der ungeschlagenen Spiele unter Daniel Thioune fort. Viel besser noch: Nach unglücklichen Punkteteilungen gelang mit dem 3:0 wieder ein Sieg.

On fire: Daniel Thioune lebte das Spiel seiner Fortuna an der Seitenlinie mit. IMAGO/Eibner

Zuletzt dreimal - beim 1:1 in Paderborn, dem 1:1 gegen den HSV sowie dem 2:2 in Karlsruhe - hatte die Fortuna stark am Dreier geschnuppert, diesen letztlich aber jedes Mal nach jeweiliger Führung liegen lassen. Die Erleichterung nicht nur bei Trainer Thioune war nun natürlich groß: "Dieser Sieg tut uns unheimlich gut", wird der 47-Jährige auf der vereinseigenen Website zitiert. "Die letzten Wochen waren herausfordernd für uns, weil wir immer wieder erklären mussten, warum wir Führungen nicht über die Zeit bringen konnten."

Kastenmeier verhindert den Ausgleich

Diesmal jedoch sollte dies funktionieren. Nach dem ersten Zweitligator von Ao Tanaka, der nach der schon 14. Vorlage von Khaled Narey früh zum 1:0 traf (13.), geriet der Vorsprung von F95 im ersten Durchgang gar nicht und im zweiten Abschnitt nur einmal ernsthaft in Gefahr, als Rostocks Thomas Meißner Fortunen-Keeper Florian Kastenmeier nach einem Eckball per Kopf zur Glanztat zwang (55.).

Wenig später konnte Thioune aufatmen, sein Team wehrte eine Freistoßgelegenheit der Kogge ab, und Shinta Appelkamp nutzte den Konter nach Nico Gavorys maßgerechter Flanke per platziertem Kopfball zum vorentscheidenden 2:0 (64.). "Es war gut, dass wir heute kein Standardgegentor bekommen haben, sondern aus gegnerischen Standards erfolgreich gekontert haben", lobte der Fortuna-Coach seine Schützlinge.

Die legten - erneut nach einem Rostocker Freistoß - noch einmal nach, Narey schraubte beim Gegenstoß sein Scorerkonto mit seinem achten Saisontor auf 22 und das Ergebnis auf 3:0 hoch (90.+3).

Am Ende fiel so der Sieg um ein Tor zu hoch aus, darüber waren sich die beiden Trainer einig. Im Vordergrund aber darf der vierte Dreier bei vier Remis unter Thiounes Regie stehen, mit dem die Düsseldorfer bei aktuell acht Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz und Dresden (spielt am Sonntag in Sandhausen) fast schon aller Abstiegssorgen entledigt sind.