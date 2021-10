Düsseldorfs Hoffmann mit Corona infiziert

Fortuna Düsseldorfs Andre Hoffmann befindet sich wegen eines positiven Corona-Tests seit Dienstag in häuslicher Quarantäne. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Das positive Ergebnis ergab ein PCR-Test, den der 28-Jährige am Dienstag abgelegt hatte. "Wir wünschen Andre Hoffmann einen möglichst milden Verlauf der Erkrankung und hoffen ihn bald gesund wieder bei uns zu haben", äußert sich Düsseldorfs Sportvorstand Uwe Klein in einer Vereinsmitteilung.

"Fast hundertprozentige Impfquote"

Weitere Spieler und Staff-Mitglieder sind von dem positiven Befund Hoffmanns jedoch nicht betroffen und müssen nicht in häusliche Quarantäne. "So bedauerlich der Fall ist, im Zusammenhang mit der Infektion zahlt sich aus, dass wir beim Staff und unserem Kader eine fast hundertprozentige Impfquote erreichen konnten", so Klein.

Hoffmann stand in den letzten vier Liga-Spielen der Fortuna in der Startformation, beim letzten Auswärtsspiel in Ingolstadt erzielte der Verteidiger sein erstes Saisontor.