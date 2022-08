Daniel Bunk (18) zog sich im Dienstagstraining eine Verletzung an der Wade zu und wird der Fortuna in den kommenden Wochen fehlen.

Dieses Untersuchungsergebnis vermeldeten die Düsseldorfer am Dienstagnachmittag.

Bunk, der aktuelle Kapitän der deutschen U-18-Nationalmannschaft, saß bei der Fortuna in den ersten drei Ligaspielen auf der Bank, im Pokalspiel gegen Offenbach (4:1) verschaffte ihm Daniel Thioune sein Debüt bei den Profis. Das Düsseldorfer Eigengewächs sammelte letzte Saison 13 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga, vorher auch 18 Spiele in der höchsten B-Junioren-Spieklasse.