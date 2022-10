Düsseldorfs Blick geht nach oben - Tanaka fällt aus

Nach zuvor zwei Niederlagen meldete sich Düsseldorf mit zwei Auswärtssiegen zurück - und zeigt neues Selbstvertrauen. Die Personalsorgen nehmen aber nicht ab.

Das 2:1 im Verfolgerduell bei bei Holstein Kiel hat die Brust der Fortunen breiter werden lassen. "Das gibt uns weiteres Selbstvertrauen", wird Dawid Kownacki auf der F95-Website zitiert. Der Angreifer stellte in der Schlussphase vom Punkt den Sieg sicher: "Bei einer Elfmetersituation ist das Wichtigste, dass man ruhig bleibt, während von allen Seiten viel auf einen einprasselt" erklärte der Pole. "Ich bin ruhig geblieben und habe getroffen."

Durch zwei Auswärtssiege in Folge hat sich Düsseldorf in den oberen Regionen zurückgemeldet, der Rückstand auf den Relegationsrang drei beträgt nur noch drei Zähler. Und dies, obwohl die Fortuna in letzter Zeit mit einigen Ausfällen zurechtkommen musste.

Und die Personalsorgen werden auch am kommenden Wochenende wohl nicht kleiner werden: Denn Kapitän Marcel Sobottka handelte sich an der Förde in der Nachspielzeit die Ampelkarte ein. Und zu allem Überfluss verletzte sich Ao Tanaka. Wie die Fortunen mitteilten, hat sich der Mittelfeldspieler eine Kapselverletzung im Knie zugezogen und musste in Kiel in der 83. Minute ausgewechselt werden. "Ich bin froh, dass es keine schlimme Verletzung ist, und bin optimistisch, dass ich schnell wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann", sagte Tanaka. Allerdings dürfte es fraglich sein, ob Tanaka bis zur WM-Pause noch einmal zum Einsatz kommen wird.

Kownacki spricht vom Aufstieg

In den noch verbleibenden drei Ligaspielen in diesem Jahr geht es für die Düsseldorfer darum, den Rückstand auf die Aufstiegsränge zu verkürzen. Trainer Daniel Thioune fordert von seinem Team, zumindest in Schlagdistanz zu den ersten drei Rängen zu bleiben. Um dann in der Rückrunde, wenn die Verletzten wie zum Beispiel die beiden Angreifer Daniel Ginczek und Andre Hoffmann oder Abwehrmann Jordy de Wijs wieder fit sind, einen Angriff nach oben zu starten. Immerhin einer wagte sich nach dem Sieg in Kiel aus der Deckung: "Natürlich haben wir das Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen", ließ Siegtorschütze Kownacki via "Bild" verlauten.