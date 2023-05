Düsseldorf verpflichtet Verteidiger Akdag

Mit Sinan Akdag hat die Düsseldorfer EG einen Silber-Helden von Pyeongchang unter Vertrag genommen.

Verteidigt in Zukunft für die Düsseldorfer EG: Sinan Akdag IMAGO/Maximilian Koch

Die Düsseldorfer EG verstärkt sich mit Sinan Akdag. Der Verteidiger kommt von den Adler Mannheim und erhält bei der DEG einen Zweijahresvertrag, wie der Klub am Freitag mitteilte. Seinen größten Erfolg feierte der 33-Jährige 2018, als er mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang die Silbermedaille gewann.

Akdag wurde bei den Starbulls Rosenheim ausgebildet, ehe er 2007 in die DEL zu den Krefeld Pinguinen wechselte. 2014 folgte der Schritt zu den Adlern, mit denen der Verteidiger 2015 und 2019 Deutscher Meister wurde. Insgesamt absolvierte Akdag bislang 875 Spiele in der DEL und sammelte dabei 287 Scorerpunkte (65 Tore, 222 Assists). 2016 wurde er außerdem zum "Verteidiger des Jahres" gewählt.

Düsseldorfs Sportdirektor Niki Mondt freut sich über seinen Neuzugang: "Sinan Akdag verfügt über viel Erfahrung und viel Qualität. Nicht umsonst hat er die vergangenen neun Jahre bei einer Top-Mannschaft der Liga gespielt. Bei uns wird Sinan eine tragende Rolle einnehmen und wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat."

"Nach neun schönen Jahren in Mannheim war es Zeit für eine neue Herausforderung. Die DEG ist in der DEL eine gute Adresse und in Spielerkreisen gut angesehen. Ich kenne Düsseldorf noch sehr gut aus meiner Zeit als Spieler bei den Krefeld Pinguinen. Ich freue mich auf die Saison mit den Jungs", sagte Akdag zu seinem Wechsel.