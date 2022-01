Düsseldorf verleiht Shipnoski an den Jahn

Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Nicklas Shipnoski bis 2025 verlängert und den 24-Jährigen danach verliehen. Bei Jahn Regensburg soll der Offensivspieler bis Juni 2023 Spielpraxis sammeln.

Shipnoski, der sich den Rheinländern im vergangenen Sommer vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit der Empfehlung von 15 Toren und zehn Assists in der Saison 2020/21 angeschlossen hatte, konnte sich in Düsseldorf nicht durchsetzen. In der Hinrunde der Zweitliga-Saison 2021/22 schaffte es der Flügelflitzer nur einmal in die Startformation, ansonsten standen für Shipnoski lediglich zehn Kurzzeiteinsätze zu Buche (kicker-Note 4,17).

Klaus Allofs, Vorstand Sport & Kommunikation, zeigt sich auf der Website von F95 davon überzeugt, für Shipnoski "eine gute Lösung" gefunden zu haben, um "auf Zweitliga-Niveau mehr Spielpraxis zu sammeln".

Nicklas bringt das Profil mit, nach dem wir gesucht haben, er ist ein dynamischer Spieler mit Tiefgang. Roger Stilz

Und auch bei den Oberpfälzern ist man mit dem Deal zufrieden: "Nicklas bringt das Profil mit, nach dem wir gesucht haben, er ist ein dynamischer Spieler mit Tiefgang. Mit dem Transfer haben wir bewusst auch einen Vorgriff auf kommende Saison getätigt“, kommentierte Roger Stilz, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, den Transfer auf der vereinseigenen Website.

Auch Shipnoski ist vom richtigen Schritt überzeugt und musste nicht "lange überlegen", als er vom Interesse der Oberpfälzer erfuhr. Er sei mit seiner bisherigen Saison und den Einsatzzeiten nicht zu 100 Prozent zufrieden gewesen. Regensburg sei "einerseits ein Klub, der seit Jahren eine gute Rolle in der 2. Bundesliga spielt. Andererseits werden hier auch Spieler gut entwickelt, wie man in den letzten Jahren gesehen hat."