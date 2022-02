Düsseldorf verleiht Kownacki nach Posen

Dawid Kownacki spielt für die restliche Saison auf Leihbasis in Polen. Fortuna Düsseldorf verleiht den Stürmer an Lech Posen.

Für Kownacki ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, bereits in seiner Jugend spielte er für den aktuellen Tabellenführer der Ekstraklasa, ehe er 2017 zu Sampdoria Genua ging (40 Pflichtspiele, zehn Tore). Nun kehrt er bis Sommer 2022 in seine Heimat zurück und könnte am Ende der Saison Meister werden.

Bei der Fortuna hatte der 24-Jährige zuletzt keinen leichten Stand, verletzungsbedingt kam er in dieser Saison nur zu sieben Kurzeinsätzen und blieb ohne Torerfolg. "Sein Wechsel nach Posen ist eine gute Gelegenheit, in vertrauter Umgebung zu alter Stärke zurückzufinden. Wir haben damit auch Dawids Wunsch entsprochen und hoffen, dass die Leihe für alle Seiten zu einem Erfolg wird", sagt Sportvorstand Klaus Allofs, der betont: "Dawid spielt nach wie vor in unseren Planungen eine wichtige Rolle."

Kownacki trägt seit Winter 2019 das Trikot der Fortuna. Mit den Rheinländern stieg der polnische Nationalspieler 2020 in die 2. Liga ab, erzielte dort in der vergangenen Saison sieben Tore und gab fünf Vorlagen in 27 Partien.