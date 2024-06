Düsseldorf um Boll zum 34. Mal Tischtennis-Meister

Borussia Düsseldorf hat sich zum 34. Mal die deutsche Tischtennis-Krone aufgesetzt. Das Team um Topstar Timo Boll gewann das Play-off-Finale der Bundesliga in Frankfurt gegen Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken mit 3:1

Für den Rekordchampion ist es der vierte Mannschaftstitel in Folge. Für Rekordgewinner Boll der 14. Mannschafts-Titel mit Düsseldorf.

"So macht selbst verlieren Spaß. Es war eine starke Mannschaftsleistung. Ich bin nicht so gut in mein Spiel reingekommen. Die anderen Jungs haben es super eingetütet, damit kann ich sehr gut leben", sagte Boll bei Dyn.

Bolls Teamkollegen siegreich

Der 43-Jährige verlor sein Einzel gegen Saarbrückens Olympia-Starter Darko Jorgic mit 2:3. Doch Bolls Teamkollegen Anton Källberg (3:0 gegen Cedric Meissner) und Dang Qiu (3:1 gegen Patrick Franziska und 3:2 gegen Jorgic) machten den Triumph der Rheinländer, die noch kein Bundesliga-Finale verloren haben, perfekt. Saarbrückens Topspieler Franziska hatte sich bei der Auftaktniederlage gegen Einzel-Europameister Qiu am Oberschenkel verletzt.

Revanche für Champions-League-Niederlagen

Auch das Pokalfinale im vergangenen Januar hatte Düsseldorf gegen Saarbrücken gewonnen. Die Saarländer hingegen schlugen Düsseldorf in den Champions-League-Endspielen 2023 und 2024.

"Ich bin unglaublich stolz auf die ganze Mannschaft. Daran gewöhnt man sich nicht", sagte Düsseldorfs Trainer Danny Heister ebenfalls bei Dyn.

Auf Boll lag beim Showdown in Frankfurt ein besonderer Fokus. Mit der Ankündigung seines Karriereendes - international ist nach Olympia Schluss, national nach der Saison 2024/25 - sorgte der Tischtennis-Star zuletzt weltweit für Schlagzeilen, das TTBL-Finale war das womöglich letzte seiner Karriere.