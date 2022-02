Düsseldorf trennt sich von Preußer - Thioune übernimmt

Fortuna Düsseldorf hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich von Trainer Christian Preußer getrennt. Mit Daniel Thioune steht auch schon ein Nachfolger bereit.

Was der Express zuerst berichtet hat deckt sich mit kicker-Informationen. Die Fortuna reagiert damit auf den Negativtrend der vergangenen Wochen und zieht nach der bitteren 0:1-Niederlage bei Holstein Kiel am Sonntagnachmittag die Konsequenzen. Mit der Entlassung von Preußer endet die Zusammenarbeit zwischen dem 38-Jährigen und der Fortuna damit schon nach einem guten halben Jahr. Eine offizielle Mitteilung des Vereins steht noch aus.

Preußer hatte sein Engagement bei F95 nach zuvor fünf Jahren beim SC Freiburg II, den er in der Saison 2020/21 noch in die 3. Liga geführt hatte, im Sommer angetreten. Konstante Leistungen blieben unter seiner Regie bei den Düsseldorfern aber ein Fremdwort, gelegentliche Zwischenhochs wie ein 3:1-Coup beim aktuellen Tabellenführer Darmstadt die Ausnahme. Zwar hatte Sportvorstand Klaus Allofs dem angeschlagenen Coach Mitte Januar noch den Rücken gestärkt, doch nun blieben ihm offensichtlich keine Argumente mehr, um Preußer halten zu können.

Zuletzt verlor der Traditionsklub viermal in Serie ohne ein eigenes Tor geschossen zu haben. Damit steckt Düsseldorf mittendrin im Abstiegskampf. Nach 21 Spielen rangieren die Rheinländer punktgleich mit dem auf dem Relegationsplatz stehenden SV Sandhausen - und die Kurpfälzer haben noch ein Nachholspiel ausstehen.

Thioune soll ab Dienstag übernehmen

Der Nachfolger von Preußer, der im Sommer 2021 bei der Fortuna übernahm, steht auch schon fest: Ex-Osnabrück- und HSV-Coach Thioune wird übernehmen. Der neue Mann soll bereits am Dienstag vorgestellt werden. Sein erstes Spiel steht dann am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Schalke an.