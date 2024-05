Düsseldorf: Optimist Hoffmann glaubt an "heiße und enge Duelle"

Seit Samstagabend steht der Relegationsgegner von Fortuna Düsseldorf fest. Im Kampf um den Einzug in die Bundesliga bekommen es die Schützlinge von Daniel Thioune mit dem VfL Bochum zu tun.

Auf vier verschiedene Szenarien beziehungsweise Gegner konnte sich Düsseldorf vor dem finalen Spieltag in der Bundesliga einstellen. Köln, Union Berlin, Mainz und Bochum waren noch in der Verlosung, als es in den Fernduellen um Rettung, Relegation und - im Falle des FC - um den direkten Abstieg ging. Mit dem Revierklub ist nun der Verein auf Platz 16 gelandet, der vor dem Spieltag die beste Ausgangsposition innehatte. Einerseits die klare eigene Niederlage bei Werder Bremen (1:4), andererseits der späte Sieg von Union Berlin gegen den SC Freiburg (2:1) sowie der Auswärtssieg des FSV in Wolfsburg (3:1) ließen den VfL noch abrutschen.

"Uns erwarten zwei sehr intensive Spiele, auf die wir uns ab Montag akribisch vorbereiten werden", blickt Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber auf die Duelle mit Bochum voraus, das "über die mannschaftliche Geschlossenheit kommt, aber gleichzeitig auch eine hohe individuelle Qualität besitzt".

Hoffmann mit "breiter Brust"

Gegen den VfL (Hinspiel in Bochum am 23. Mai, Rückspiel 27. Mai, Anpfiff jeweils 20.30 Uhr) geht die Fortuna mit viel Selbstvertrauen in die beiden Relegations-Partien: "Das werden zwei sehr enge Spiele, speziell an der Castroper Straße geht es immer heiß her", sagt Kapitän Andre Hoffmann auf der Website der Düsseldorfer, rückt aber die eigene Stärke in den Mittelpunkt: "Wir gehen mit einer breiten Brust in die beiden Duelle und werden gemeinsam mit unseren Fans alles dafür geben, um den Aufstieg zu realisieren."

Die breite Brust des Zweitligisten rührt her von mittlerweile 13 Zweitliga-Partien ohne Niederlage (acht Siege, fünf Remis) - eine Serie, die F95 noch auf den dritten Platz gespült hat. Jetzt will die Fortuna die sich bietende Chance natürlich auch am Schopfe packen. Und wie Relegation geht, weiß Weber: Als Profi gelang ihm mit Düsseldorf 2012 als Spieler in den Duellen gegen Hertha BSC der Aufstieg.