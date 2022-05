Düsseldorf muss im Saisonfinale auf Appelkamp verzichten

Ohne Shinta Appelkamp muss Fortuna Düsseldorf das Saisonfinale am 34. Spieltag beim FC St. Pauli bestreiten. Der Mittelfeldspieler fällt wegen einer Verletzung aus.

Damit bleibt Appelkamp einer der Pechvögel im Kader der Rheinländer. Der 21-jährige Mittelfeldspieler fiel bereits im vergangenen Herbst zweimal für längere Zeit aus: Im Oktober infizierte er sich mit dem Coronavirus, von Mitte November bis Mitte Dezember 2021 wurde er von einem Muskelfaserriss ausgebremst.

Nun zog sich der U-21-Nationalspieler in der Partie am vergangenen Freitagabend gegen Darmstadt 98 (2:1) erneut einen Muskelfaserriss zu. Gegen die Lilien musste Appelkamp nach 75 Minuten für Daniel Ginczek Platz machen. Appelkampf fällt damit sicher für das letzte Ligaspiel der Fortuna am kommenden Sonntag beim FC St. Pauli (13.30 Uhr) aus.

Der in Tokio geborene Appelkamp spielt bereits seit 2015 im Fortuna-Trikot. Bei den Rheinländern feierte er auch seinen Durchbruch im Profibereich, zu einem Bundesliga-Einsatz reichte es für ihn in der Saison 2019/20 aber nicht. Seit dem Abstieg kam er in der 2. Liga bisher 47-mal zum Zuge (9 Tore).