Düsseldorf: Mit "perfektem Spiel" zur Pokal-Herausforderung in Magdeburg

Dem furiosen 5:0-Sieg in Nürnberg folgt eine intensive Vorbereitung: Fortuna Düsseldorf bereitet sich auf das Pokalspiel in Magdeburg vor - und reist dafür gar nicht erst nach Hause.

Ratlos war Daniel Thioune nach dem rasanten 5:0-Sieg seiner Düsseldorfer in Nürnberg nur einmal für einen ganz kurzen Moment, nämlich als er das Spiel seiner Mannschaft in wenigen Worten zusammenfassen sollte und - wie es Trainer trotz eines überzeugenden Erfolgs gerne tun -, vielleicht doch noch das eine Detail nennen wollte, das es zu verbessern gibt.

Thioune aber war nach dem Sieg derart zufrieden mit seiner Mannschaft, dass ihm eine solche Kleinigkeit gar nicht in den Sinn kam: "Ich habe keinen Ansatz, was ich kritisieren könnte."

Dabei war der Respekt vor dem FCN trotz dessen 1:4-Schlappe in der Vorwoche beim KSC groß. Insbesondere "für den fußballerischen Ansatz", den der Gegner pflege, so Thioune, sei er voller Anerkennung. Umso größer war dann eben auch die Freude, dem Gegner genau diese Stärke genommen zu haben. "Am meisten freut mich, dass wir zu null gespielt haben", sagte Düsseldorfs Trainer. "Ich denke, dass wir heute in allen Belangen zu Recht Sieger waren und glaube, dass wir heute unser perfect game hatten. Das ist die Messlatte für uns."

Eine Messlatte, die es nun auch im anstehenden Pokalspiel beim 1. FC Magdeburg angelegt werden wird. Um sich auf das Duell beim Ligakonkurrenten perfekt vorzubereiten, trat die Fortuna gar nicht erst die lange Heimreise an, sondern blieb im Fränkischen und quartierte sich im wenige Kilometer von Nürnberg entfernten Herzogenaurach beim Ausrüstungspartner ein. Von dort aus startete der Tross dann am Montagvormittag per Bus Richtung Sachsen-Anhalt.

"Mit dem Ergebnis heute fällt natürlich einiges viel leichter im Hinblick auf das Pokalspiel am Dienstag", betonte Shinta Appelkamp. "In Magdeburg wollen wir nun versuchen, da anzuknüpfen, wo wir heute aufgehört haben." Dass beim wiedererstarkten FCM, der Kaiserslautern mit 4:1 nach Hause geschickt hat, allerdings eine ähnliche Glanzleistung wie in Nürnberg notwendig ist, brachte Dreierpacker Vincent Vermeij zum Ausdruck: "Wir müssen mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und einfach so weitermachen."