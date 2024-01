Düsseldorf leiht Knappe aus Freiburg

Die Düsseldorfer Fortuna verstärkt ihre Regionalligamannschaft mit Davino Knappe. Der 20-Jährige wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom SC Freiburg II in die U 23. Knappe war in der Jugend für den Offenburger FV, den SC Freiburg, den Karlsruher SC sowie den VfB Stuttgart aktiv. Im Sommer 2022 schaffte der Offensivspieler den Sprung in den Seniorenbereich und wechselte von der U 19 des VfB zum SC Freiburg II. Seitdem kommt der 20-Jährige in der 3. Liga für die Breisgauer auf 18 Einsätze (ein Tor, drei Vorlagen). "Davino ist ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der unsere Möglichkeiten im Angriffsspiel mit seinen Qualitäten erweitert. Wir sind davon überzeugt, dass er die Mannschaft auf Anhieb verstärken wird", so Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum.