Düsseldorf: Kapitän Hoffmann trainiert wieder mit dem Team

Fortuna Düsseldorf hat zum Start des Novembers eine gute Nachricht vermeldet. Bei dieser geht es um Kapitän Andre Hoffmann, der seine muskulären Probleme wohl überwunden hat.

Es läuft derzeit bei Fortuna Düsseldorf: Das Team von Coach Daniel Thioune gewann zuletzt drei Pflichtspiele in Serie, erreichte das Achtelfinale des DFB-Pokals und ist auf Rang sechs in der 2. Bundesliga, nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Am Dienstag nun hat F95 eine weitere positive Nachricht vermeldet.

Andre Hoffmann, seines Zeichens Innenverteidiger und Kapitän der Düsseldorfer, hat laut Klubwebseite wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Zur Erinnerung: Seit dem 2. September war der 29-Jährige nicht mehr in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden (beim 1:2 in Heidenheim).

Rund zwei Monate später ist Hoffmann nach muskulären Problemen im Oberschenkel dem Comeback nahe, vor der WM stehen noch drei Ligaspiele an. Auch Takashi Uchino hat erstmals wieder eine komplette Trainingseinheit absolviert, der Rechtsverteidiger konnte nach seinem Syndesmoseriss aus dem Juli bislang nur teilweise mittrainieren.

Tanaka für Japan nominiert

Trotz seiner Knieverletzung ist Ao Tanaka derweil für den Kader des deutschen WM-Gegners Japan nominiert worden. Am Montag noch meinte der Offensivmann selbst, die Blessur sei nicht weiter schlimm.