Düsseldorf ist der Bundesliga ganz nah

Fortuna Düsseldorf steht mit mehr als einem Bein in der Bundesliga. Die Fortuna hat das Relegations-Hinspiel in Bochum mit 3:0 gewonnen.

Früher musste der 16. der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen und der Dritte der 2. Liga durfte sofort den Gang ins Oberhaus antreten. Das ist seit einigen Jahren nicht mehr so, es finden sogenannte Relegationsspiele statt. In Hin- und Rückspiel wird seitdem der letzte fehlende Bundesligist für die neue Spielzeit ermittelt.

In dieser Saison treffen Bochum und Düsseldorf in der Relegation aufeinander. Das erste Duell der beiden Mannschaften fand am Donnerstagabend an der Castropper Straße beim VfL statt. Und es wurde eine klare Nummer, denn die Fortuna setzte sich deutlich mit 3:0 durch.

Durch ein Eigentor von Philipp Hofmann ging der Zweitligist in Führung, Felix Klaus und Yannik Engelhardt legten nach der Pause nach und sorgten für einen 3:0-Erfolg für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune.

Düsseldorf will alles klar machen - Bochum braucht ein Wunder

Somit sieht es nach 50 Prozent dieses Aufeinandertreffens schon arg deutlich aus. Fortuna Düsseldorf steht nach diesem Sieg mit mehr als einem Bein in der Bundesliga. Für Bochum sieht es dagegen düster aus, der VfL braucht ein Wunder, um noch den Klassenerhalt zu schaffen.

An Aufgeben ist beim Team von Heiko Butscher, bei dem Oldie Andreas Luthe für den suspendierten Manuel Riemann im Tor gestanden hatte, natürlich nicht zu denken. Am Montag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) findet das Rückspiel in Düsseldorf statt. Die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Klar ist: Bochum muss mindestens drei Tore machen, um in die Verlängerung zu kommen. Die Düsseldorfer wollen dagegen vor ihren Heimfans den Aufstieg perfekt machen und im eigenen Stadion den Sprung in die Bundesliga bejubeln.