Düsseldorf II gewinnt mit reichlich Profiverstärkung auf Schalke - Weitere Partien am Abend

Am Mittwoch wird dreimal nachgeholt. Am frühen Nachmittag gewann Fortuna Düsseldorf II im Abstiegskampf auf Schalke mit viel Profiunterstützung. Am Abend geht es dann in höhere Gefilde. Primus Münster gastiert in Rödinghausen. Zudem treffen Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln aufeinander.

Ephraim Kalonji vergab auf Schalke erst einen Elfmeter, traf dann aber doch noch zum 2:0 für Düsseldorf. (Archivbild) IMAGO/Michael Ketzer