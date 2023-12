Düsseldorf holt mit Boller Europacup-Erfahrung

Fortuna Düsseldorf hat für seine U 23 Jan Boller verpflichtet. Der 23-jährige Innenverteidiger, der unter anderem bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildet wurde, spielte bis Sommer in der österreichischen Bundesliga beim Linzer ASK, für den er auch siebenmal in der Europa Conference League (inklusive Qualifikation) auflief. Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum der Düsseldorfer, sagt auf der vereinseigenen Internetseite über den 24-maligen deutschen U-Nationalspieler: "Trotz seines jungen Alters konnte Jan auf seinen bisherigen Stationen schon einiges an Erfahrungen sammeln. Mit seinen Qualitäten in der Defensive und seiner Art auf und neben dem Platz wird er unsere Mannschaft sofort verstärken."