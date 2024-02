Düsseldorf holt Mainzer Talent Schmidt

Fortuna Düsseldorf hat zur neuen Saison Danny Schmidt vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtet. Der Angreifer kommt bei den Rheinhessen in der Zweitvertretung zum Einsatz und hat in der Regionalliga Südwest in dieser Saison bisher neun Tore erzielt. In der Spielzeit zuvor sowie in der U 19 hat der 21-Jährige jeweils zweifach getroffen. Schmidt wird im Sommer keine Ablöse kosten, da sein Vertrag beim 1. FSV zum Saisonende ausläuft. Er ist nach Tim Rossmann das zweite Talent, das im Sommer zur Fortuna wechseln wird.