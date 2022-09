Kownackis Sensationstor ebnet Düsseldorf den Weg zu Platz 4

Auch dank eines sensationellen Tores feierte Fortuna Düsseldorf einen ungefährdeten 3:1-Sieg über Hansa Rostock und nimmt mit nunmehr 14 Punkten die Tabellenspitze ins Visier.

Personell hatte Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune vor dem Heimspiel gegen Hansa einige bittere Pillen zu schlucken gehabt. So standen im Vergleich zum 1:2 in Heidenheim de Wijs (Adduktorenprobleme), Hoffmann (muskuläre Probleme), Gavory (Rippenprobleme) und Ginczek (Sehnenriss im Oberschenkel) nicht zur Verfügung, während Hendrix mit der Bank vorliebnehmen musste. Oberdorf, Klarer, Karbownik, Tanaka und Appelkamp erhielten damit ihre Bewährungschance.

Spielerisch dauerte es eine Weile, ehe die neu zusammengewürfelten Fortunen gegen defensiv ausgerichtete Rostocker, die nach dem 0:1 gegen Hannover mit Ananou und Thill anstelle von Malone und Hinterseer am Start waren, die Oberhand gewannen. Ausschlaggebend dafür war ein Traumtor von Kownacki, der einen tollen Oberdorf-Pass über das halbe Feld im Strafraum wunderbar mit einer Volley-Direktabnahme ins lange Eck zum 1:0 veredelte (10.).

Hansa im Hintertreffen

Hansa konnte man in der Folge das Bemühen zwar nicht absprechen, nur liefen die Rostocker meist hinterher - und blieben in einem recht hektischen Spiel weitgehend blass. Nach 28 Minuten gab's die Quittung: Sobottka wurde auf der rechten Seite nicht konsequent attackiert und kam daher nach Doppelpass mit Kownacki im Strafraum zum Abschluss - 2:0.

Von Hansa kam in Hälfte eins offensiv so gut wie gar nichts, obendrein waren die Düsseldorfer viel präsenter in den Zweikämpfen. Härtel reagierte noch vor dem Halbzeitpfiff und brachte Lee für den völlig unauffälligen Thill, der sichtlich enttäuscht das Feld verließ (38.).

Etwas später folgte der erste nennenswerte Abschluss der Gäste: ein Kopfball von Verhoek, den Kastenmaier nicht wirklich zu fassen bekam, letztlich aber dennoch abwehrte (45.+1).

Hansa hatte gerade im Zentrum keinen Zugriff, das war auch Härtel nicht entgangen, der zum Seitenwechsel Breier für Ingelsson brachte. Nur half das auch nichts. Düsseldorf blieb auch in Hälfte zwei klar am Drücker, agierte aber unter dem Strich nicht zielstrebig genug und verpasste so die frühzeitige Entscheidung - und musste ab der 61. Minute wieder zittern, nachdem Fröde eine Pröger-Flanke zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen geköpft hatte.

Hansa auf einmal drin, doch Fortunas Joker sticht

Danach entwickelte sich auf einmal ein völlig anderes Spiel. Auf einmal war die Hansa-Kogge drin in der Partie und drängte nun mit Vehemenz auf den Ausgleich. Doch auch die Düsseldorfer ließen sich nicht lumpen, sie setzten nach Ballgewinnen im Mittelfeld immer wieder Nadelstiche. So sahen die Zuschauer eine intensive Partie, in sich die Akteure aber hüben wie drüben schwer mit dem finalen Pass taten, ergo blieben klare Chancen in der Folge aus.

Die Entscheidung in diesem phasenweise hektischen Duell fiel schließlich in der 77. Minute, als Sobottka einen schwachen Ball von van Drongelen abfing und diesen sofort zu Tanaka leitete. Der Japaner wiederum schickte den kurz zuvor für Kownacki eingewechselten Iyoha, der das Leder gekonnt mitnahm und anschließend durch die Beine von Kolke eiskalt vollstreckte - 3:1.

Damit war die Messe in der mit 26.719 Zuschauern besetzten Düsseldorfer Arena gelesen. Ein Highlight gab's aber noch: Kurz vor Schluss feierten bei den Hausherren der erst 17-jährige Neto Fernandes sowie der 18-jährige Bunk jeweils ihr Profidebüt und dürften dieses auch wegen des Sieges in guter Erinnerung behalten.

Am kommenden Spieltag sind die Fortunen erneut am Samstagabend (20.30 Uhr) gefordert, dann geht's zum HSV. Einige Stunden zuvor empfängt Hansa Rostock die Magdeburger (13 Uhr).