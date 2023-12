Verfolgerduell am Sonntagnachmittag: Holstein Kiel will in Düsseldorf den Ausrutscher von Spitzenreiter St. Pauli nutzen und mit den Hamburgern gleichziehen. Doch auch die Fortuna schielt nach ganz oben und könnte mit einem Dreier an den Störchen vorbeispringen. Wer gewinnt das Topspiel am Rhein?