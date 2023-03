Ingolstadt siegt in Düsseldorf und holt sich Matchball

Der ERC Ingolstadt steht vor dem Einzug in das Halbfinale der DEL-Play-offs: Der Vorrundendritte holte sich in Spiel 4 einen Matchball.

7884 Zuschauer fanden den Weg in die Düsseldorfer Arena und sahen ein eher zähes erstes Drittel. Offensiv traute sich keines der beiden Teams so richtig aus der Reserve, auch wenn der ERC mehr Scheibenbesitz hatte. Die Zurückhaltung schlug sich dann auch in der Torschussstatistik nieder: Die DEG gab nur vier Schüsse auf das Tor von Ingolstadt-Goalie Garteig ab, der ERC nahm DEG-Keeper Haukeland einmal mehr ins Visier.

Fischbuchs Direktabnahme sitzt

Besser wurde es dann im Mittelabschnitt, weil die DEG nun aktiver wurde und sich mehr Spielanteile erobern konnte. Und die Rheinländer nutzten dann eine Powerplay-Situation in der 28. Minute aus, Fischbuch war zur Stelle und und traf mit einer Direktabnahme. Fortan wogte die Partie bis zur zweiten Pausensirene hin und her mit Chancen auf beiden Seiten.

Viel los in der 54. Minute

Im Schlussdrittel aber nahm der Druck der Ingolstädter dann wieder zu. Die Düsseldorfer waren nun hauptsächlich mit Defensivaufgaben beschäftigt, unterbanden aber die Angriffe des ERC immer wieder mit viel Einsatz- und Laufbereitschaft. Doch dann kam die 54. Minute: Zuerst erzielte Edwards aus zentraler Position den Ausgleich für den ERC. Und nur 35 Sekunden später, aber noch in der gleichen Minute, fand ein Schuss von Feser an Freund und Feind vorbei den Weg ins Düsseldorfer Tor.

"Wir haben 30 Sekunden lang geschlafen. Das reicht", schimpfte Düsseldorfs Coach Roger Hansson bei "Magenta Sport". Bei beiden Gegentreffern sah der zuvor bravourös parierende Haukeland im DEG-Tor unglücklich aus.

Beim knappen 2:1-Sieg für den ERC blieb es bis zum Schluss. Damit haben die Panther am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) in der eigenen Arena ihren ersten Matchball und würden mit einem vierten Sieg in der "Best-of-7"-Serie ins Halbfinale einziehen. Die DEG muss in der Fremde gewinnen, um die Saison noch zu verlängern und sich ein weiteres Heimspiel am Sonntag darauf zu sichern.