Düsseldorf schlägt den HSV und meldet sich im Aufstiegsrennen zurück

Düsseldorf ist wieder mitten in der Verlosung um den Aufstieg. Durch einen Sieg gegen dezimierte Hamburger rückt die Fortuna bis auf einen Punkt an die Hanseaten heran.

Fortuna-Coach Daniel Thioune war gegen seinen Ex-Verein einmal mehr ein wichtiger Leistungsträger weggebrochen. Innenverteidiger de Wijs fiel nach dem 2:2 in Hannover mit einem Muskelfaserriss aus, weshalb Oberdorf begann. Die ansonsten eingespielte Formation kam dennoch gut in die Partie und stellte direkt mit der ersten Chance in der 12. Minute auf 1:0. Tzolis fand Klaus mit einer scharfen Hereingabe, die der Rechtsaußen nur noch über die Linie drücken musste.

HSV nach frühem Rückstand ideenlos

Steffen Baumgarts Hamburger waren nach dem 1:2 gegen Osnabrück also erneut früh gefordert und mussten das Spiel machen. Dabei sollte auch Rückkehrer Benes nach abgesessener Rot-Sperre helfen, der für Königsdörffer auf dem ungewohnten linken Flügel begann. Auf unwürdigem Geläuf kamen die Gäste, die auch in der fünften Halbzeit unter dem neuen Coach kaum spielerische Lösungen aus dem Gros an Ballbesitz fanden, jedoch kaum ins Tempo. Einzig Glatzel näherte sich gefährlich an (30.), ansonsten blieben gegen abgeklärt verteidigende Hausherren die verletzungsbedingten Auswechslungen Katterbachs (14.) und Quarshies (44.) die traurigen Höhepunkte der ersten Halbzeit.

Im zweiten Durchgang setzte sich das Geschehen zunächst nahtlos fort, ehe der HSV den nächsten, diesmal selbst verschuldeten Nackenschlag hinnehmen musste. Der im ersten Durchgang bereits verwarnte Heyer sah für sein zweites Foul die zweite Gelbe Karte und verabschiedete sich verfrüht (51.).

Tzolis macht nach Heyers Platzverweis alles klar

Zunächst noch gut mit der Unterzahl umgegangen, erlaubte sich Meffert in der 63. Minute dann den nächsten Stockfehler. Sein abgerutschter Fehlpass landete bei Jastrzembski, der den links startenden Tzolis bediente, welcher wiederum vor Raab cool blieb und zum vorentscheidenden 2:0 einschob.

Während für nicht aufgebende Hamburger in Unterzahl offensiv gar nichts mehr zusammenlief, stellte der Vorlagengeber nach einem weiteren Gegenstoß dann sogar fast auf 3:0 (80.). Raab verhinderte jedoch gegen den zu unplatzierten Abschluss wie auch einen weiteren Hochkaräter Tzolis' (90.+2) ein noch deutlichere Ergebnis zugunsten der Fortuna.

Für Düsseldorf, das somit bis auf einen Zähler an den HSV heranrückte, geht es am kommenden Freitag zum vorigen Hamburg-Bezwinger Osnabrück (18.30 Uhr). Der erstmals seit 30 Pflichtspielen ohne Tor gebliebene HSV empfängt am Sonntag (13 Uhr) den SV Wehen Wiesbaden.