Düsseldorf gegen Heidenheim im Sondertrikot

Fortuna Düsseldorf wird beim bevorstehenden Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim in einem Sondertrikot zu Ehren von Klub-Legende Paul Janes auflaufen.

In Zusammenarbeit mit Ausrüster "11teamsports" entwickelte Fortuna Düsseldorf das Sondertrikot, welches die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune im Heimspiel am kommenden Samstag (20.30, LIVE! bei kicker) einmalig tragen wird.

An jenem Samstag, dem 11. März, wäre Fortuna-Legende Paul Janes 111 Jahre alt geworden. Der in Leverkusen geborene Verteidiger, der sich den Düsseldorfern bereits im Alter von 18 Jahren angeschlossen hatte, bestritt insgesamt über 500 Partien für den aktuellen Zweitligisten. In seiner Karriere kam er auch für die SpVgg Wilhelmshaven, den HSV und Eintracht Frankfurt zum Einsatz.

Sondertrikot erinnert an alte Zeiten

Düsseldorfs frisch vorgestelltes Dress wurde in Anlehnung an ein ehemaliges Trikot der Fortunen designt, wie es auch Paul Janes vor vielen Jahren getragen hatte. Die Grundfarbe des Trikots ist Weiß, dazu kommen ein roter Kragen und rote Ärmel. Anstelle des Logos von Hauptsponsor "Henkel" auf der Vorderseite findet sich ein roter Kreis mit einem weißen "F" in der Mitte wieder. Dies ist das damalige Logo von Fortuna Düsseldorf. Beim Frontanblick lässt sich sowohl das "Adidas"-Logo (links) als auch das "Henkel"-Logo (rechts) auf der jeweiligen Brustseite in einem leicht hervorgehobenen Weißton erkennen.

Oskar Deecke, Fortunas Direktor Marketing, zeigte sich in der Vereinsmitteilung erfreut über die Spezialanfertigung des Paul-Janes-Sondertrikots: "Sein 111. Geburtstag ist ein hervorragender Anlass für unser diesjähriges Sondertrikot, das würdig an Paul Janes erinnert und die Tradition unseres Vereins betont", erklärte der 36-Jährige.

Janes' besonderer Stellenwert zeigt sich neben dem Sondertrikot bereits seit einigen Jahren in der Stadt Düsseldorf, wo 1990 das Stadion am Flinger Broich in "Paul-Janes-Stadion" umbenannt wurde. Des Weiteren ist er Träger der goldenen und diamantenen Ehrennadel der Fortuna.