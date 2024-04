Vermeij beendet Flaute, Fortuna feiert Arbeitssieg: Düsseldorf festigt Platz 3

Ein Glanzstück war der Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth sicherlich nicht, doch was am Ende zählt, ist der sechste Liga-Sieg in Folge für Fortuna Düsseldorf. Das Tor des Tages erzielte Vermeij, der erstmals seit Dezember in der 2. Liga traf.

Gäste-Trainer Alexander Zorniger warnte vor dem Spiel vor der "im Moment formstärksten Mannschaft". Nach fünf Liga-Siegen in Folge hatte Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune entsprechend wenig Gründe, an seiner Startaufstellung zu schrauben. Einen gab es erzwungenermaßen aber doch: Toptorschütze Tzolis (18 Tore) fehlte gelbgesperrt, für ihn rückte im Vergleich zum 2:0 in Wiesbaden Jastrzembski in die erste Elf.

Auch Zorniger nahm nach dem 2:1 gegen Kaiserslautern, dem ersten Sieg nach zuvor fünf Pflichtspielen ohne Dreier, nur eine Veränderung an seiner Startelf vor - auch in diesem Fall aufgrund einer Gelbsperre. Kapitän Hrgota (5. Gelbe Karte) musste zuschauen, sein möglicher Ersatz Petkov musste kurzfristig krankheitsbedingt absagen. So durfte Lemperle von Beginn an ran.

Das Kleeblatt startete mit viel Energie in die Partie, holte schon nach zehn Sekunden die erste Ecke heraus und setzte Düsseldorf mit Angriffspressing unter Druck. Das bot den Hausherren allerdings in der 3. Minute Platz für einen langen Ball auf Vermeij, der durch gewesen wäre. Doch Fürths Keeper Urbig kam aus seinem Sechzehner heraus und war als Erstes am Ball. Kurz darauf jagte Jastrzembski einen Ball über das Tor (6.), anschließend waren Strafraumszenen eher Mangelware.

Engelhardts Seitfallzieher-Tor wird zurückgepfiffen

Die Fortuna kam im eigenen Spielaufbau kaum zum Zuge, stand gleichzeitig aber selbst defensiv sehr gut. Die Gäste aus Franken hatten in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz (58 Prozent), erspielten sich aber kaum gefährliche Torchancen. Die Ausnahme bildete Sieb, dem im Strafraum per Zufall der Ball vor die Füße fiel und knapp vorbeizielte (25.). Wenig später feierten die Düsseldorfer Fans nach einem herrlichen Seitfallzieher ins linke obere Eck von Engelhardt - doch der Situation ging eine Abseitsstellung voraus, das Tor zählte nicht (36.). So ging es torlos in die Kabinen.

Der Start in die zweite Halbzeit gehörte wieder dem Kleeblatt und begann mit einem Elfmeterpfiff. Engelhardt hatte den Ball im eigenen Strafraum an den Arm bekommen, Schiedsrichter Florian Heft zeigte sofort auf den Punkt - und ging nach Hinweis des VAR direkt an die Seitenlinie, um sich die Situation nochmal anzuschauen (48.). Nach Studium der Bilder entschied Heft, dass der Arm angelegt war und nahm daher den Strafstoß zurück.

Doch das Kleeblatt blieb am Drücker und kam zu einem Schuss von Asta (52.) sowie einen Kopfball von Sieb, doch Kastenmeier verhinderte den Einschlag (55.). In Person von Appelkamp kam Düsseldorf auch erstmals in der zweiten Halbzeit gefährlich vor das Tor (60.).

Vermeij avanciert zum Held des Tages

Anschließend beruhigte sich das Spiel wieder etwas - bis Düsseldorf aus dem Nichts zuschlug. Die Hausherren profitierten von einem Patzer von Consbruch, dessen Kopfball in der eigenen Hälfte direkt bei Appelkamp landete. Der wiederum steckte zu Vermeij durch, der zur Führung einschob (69.). Der 29-Jährige markierte so seinen ersten Treffer seit dem 17. Spieltag am 16. Dezember 2023. In den folgenden elf Liga-Einsätzen blieb er ohne Torerfolg.

Das Kleeblatt schaffte es im Anschluss nicht, sich gefährliche Chancen auf den Ausgleich zu erspielen. Nachdem Fortuna-Keeper Kastenmeier in der Nachspielzeit einen Freistoß von Mhamdi mit einer schönen Flugeinlage pariert hatte (90.+5), durfte Düsseldorf schließlich den sechsten Sieg in der 2. Liga in Serie feiern.

Mit vorerst sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger HSV festigte Düsseldorf damit den Relegationsrang, die Hamburger können am Samstagabend im Tospiel gegen Tabellenführer Holstein Kiel aber noch nachziehen. Nächste Woche geht es für Düsseldorf am Samstagabend auf Schalke weiter (20.30 Uhr). Fürth ist einen Tag später in Wiesbaden zu Gast (13.30 Uhr).